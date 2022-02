Schlagloch bewegt Gemüter in Henschleben

Henschleben. Weshalb sich die Anwohner sorgen, lesen Sie hier.

Ein Schlagloch bewegt in Henschleben die Gemüter. Anwohner der Hauptstraße ärgern sich über die große Delle in Höhe der Hausnummer 22, die sich bei Regen natürlich auch mit Wasser füllt. Im Herbst letzten Jahres sei das Loch nur halb so groß gewesen. Da zahlreiche Fahrzeuge in diesem Bereich wenden, würde es immer tiefer.

Die Sorge der Anwohner sei auch, dass die darunter befindliche Asbestzement-Wasserleitung aus DDR-Zeiten Schaden nehmen könnte. Einen Vor-Ort-Termin mit Verantwortlichen der Straußfurter Verwaltung habe es gegeben, passiert sei bislang allerdings nichts. Deshalb wandten sich die Bürger nun an unsere Zeitung.

Neubau der Versorgungsleitungen für 2024 und 2025 vorgesehen

Bürgermeister Olaf Starroske (BiST) ist das Problem bekannt, sagt er auf Nachfrage. Nach einer früheren Begutachtung sei vom Bauhof Asphalt auf die Stelle aufgebracht worden, dieser werde aber immer wieder ausgespült, da das Loch tatsächlich an einer sehr ungünstigen Stelle liege.„Eine richtige Paradelösung gibt es nicht“, ist auch Starroske mit der Situation unzufrieden.

Eigentlich müsste die Wasser- und Abwasserleitung in diesem Bereich grundhaft erneuert werden, diese umfangreiche Baumaßnahme habe die Betriebsgesellschaft Wasser/Abwasser für den Ortsteil Henschleben aber erst für 2024/2025 auf der Agenda. Nur das betroffene Teilstück der Hauptstraße zu erneuern, mache auch aus finanzieller Sicht keinen Sinn.

„Erst einmal ist der Ortsteil Vehra mit der abwassertechnischen Erschließung an der Reihe. Dennoch ist die Gemeinde gern bereit, kurzfristig Abhilfe in der Henschlebener Hauptstraße zu schaffen“, so der Bürgermeister. Die Bauhofmitarbeiter könnten eventuell noch einmal teeren. Und hoffen, dass dies länger als ein paar Monate hält.

Den betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern der Hauptstraße wäre zumindest vorübergehend damit geholfen.