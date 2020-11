Schlange stehen auf der Michelshöhe

„Das ist noch gar nichts“, sagt Torsten Pfeffer und meint damit die gut sechs Autos, die vor der Schranke des Abfallwirtschaftlichen Zentrums des Landkreises Sömmerda auf der Michelshöhe auf Einlass warten. Am Wochenende seien es noch viel mehr. „Da reißt die Schlange an Autos gar nicht ab“, so der Mitarbeiter des Betriebes.

Natürlich herrsche jetzt im Herbst, wo Bäume und Sträucher geschnitten werden können, Hochbetrieb. Doch schaut er auf die zurückliegenden Monate, dann war eigentlich immer Hochsaison. „Das hörte in diesem Jahr gar nicht auf.“ Zwar hatten Gartenabfälle den Sommer über etwas nachgelassen, dafür aber seien die Bürger mit Müll und Bauabfällen nur so auf die Michelshöhe geströmt. „Scheinbar haben die Leute die durch Corona verursachten Ausgangssperren genutzt und ihre Wohnungen renoviert und ihre Häuser auf Vordermann gebracht“, vermutet Pfeffer. Durch das erhöhte Aufkommen musste von der Michelshöhe auch mehr abgefahren werden. Wie Pfeffer berichtet, wird der gesamte Schrott zur thermischen Verwertung nach Leuna gebracht. Der Sperrmüll wird nach Ilmenau gefahren und dort sortiert und geschreddert.

Autoschlangen vor dem Abfallwirtschaftlichen Zentrum des Landkreises Sömmerda auf der Michelshöhe sind nicht selten. Foto: Peter Hansen

Von Jahr zu Jahr mehr werden die Grünabfälle. Allein der zur Michelshöhe gebrachte Baum- und Strauchschnitt beläuft sich in diesem Jahr bislang auf 1128 Tonnen. „Das ist enorm, wenn man bedenkt, dass das nur das ist, was die Leute anliefern. Ebenfalls nicht mitgerechnet sind Laub, Gras und Gartenabfälle, die kostenpflichtig entsorgt werden müssen“, erklärt Pfeffer und berichtet, dass die Platzkapazitäten an ihre Grenzen stoßen

Dass dennoch Grünabfälle rund um die Deponie illegal entsorgt werden, kann er nicht verstehen. „Die 50 Cent, die ein Laubsack kostet, wollen manche nicht ausgeben.“ Kameras und Beleuchtung haben dafür gesorgt, dass die illegale Müllentsorgung auf der direkten Zufahrtsstraße nachgelassen hat. Der nahe gelegene Lutherweg sei aber nach wie vor ein beliebter Ablageplatz.

Bereits abgeschlossen ist in diesem Jahr die Container-Aktion in den Dörfern. Dafür werden im Frühjahr und im Herbst in jeder Gemeinde des Landkreises an einem Tag für zwei Stunden Container für Baum- und Strauchschnitt aufgestellt. In Sömmerda gebe es dafür gleich mehrere Stellen. „Jetzt im Herbst sind darüber 353 Tonnen an Baum- und Strauchschnitt zusammengekommen. Auch das ist eine Hausnummer“, sagt Torsten Pfeffer. Damit möglichst viele Bürger davon Gebrauch machen konnten, werden die Termine in die Nachmittags- oder Abendstunden sowie auf das Wochenende gelegt, erklärt er.

Helmut Kaufmann aus Büchel nutzt gern das Angebot, seinen Baum- und Strauchschnitt auf der Michelshöhe loszuwerden. Foto: Peter Hansen

Großen Wert wird im Unternehmen darauf gelegt, dass nicht zu viele Leute auf dem Gelände zugange sind. „Wir lassen nur eine bestimmt Anzahl an Autos rein. Abstandshinweise am Verwaltungsgebäude und Desinfektionsmittel gehören ebenfalls zum Hygienekonzept und ermöglichen, dass der Betrieb laufen kann. Anders war das zum Lockdown im Frühjahr. An die vier Wochen war das Zentrum geschlossen. „Damals haben uns die Leute überrannt. Komplette Familien waren hier zugange. Deshalb mussten wir schließen“, erklärt er die Maßnahme.

Das Abfallwirtschaftliche Zentrum ist von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Außerdem kann die Michelshöhe donnerstags bis 17.30 sowie samstags in der Zeit von 7.30 bis 12.30 angefahren werden. Von Dezember bis Ende Februar fallen die längeren Öffnungszeiten am Donnerstag und die Öffnungszeiten am Samstag weg.