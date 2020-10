Schlechte Nachrichten und Lichtblicke

Die Haushaltssperre der Stadt Weißensee hat auch weiterhin Bestand, die finanzielle Lage sei nach wie vor unverändert, sagte Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) am Montagabend in der Stadtratssitzung. Das Gremium hatte die haushaltswirtschaftliche Sperre Ende Mai wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie beschlossen. Allein bei der Gewerbesteuer ist das Minus in diesem Jahr enorm. Während 2019 noch gut vier Millionen Euro aus dieser Steuer in die Stadtkasse flossen, seien 2020 nur etwa 1,5 Millionen Euro zu erwarten, hieß es damals.

Voraussichtlich im Dezember sei mit der Auszahlung der avisierten Bundesmittel an die Kommunen zu rechnen, verwies Schrot auf eine erwartete finanzielle Entlastung. Wobei er befürchte, dass das Geld nach dem Gießkannenprinzip und nicht entsprechend dem tatsächlichen Ausfall der Gewerbesteuer vergeben werde, was nicht zufriedenstellend wäre. Die Stadt Weißensee habe deshalb ein Schreiben an die Fraktionen des Landtags und den Städte- und Gemeindebund verschickt und die prekäre Situation dargestellt.

Es gebe aber auch einige Lichtblicke, so der Bürgermeister. So stimme die geringe Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis zuversichtlich, in Weißensee selbst habe es bisher nur einen einzigen Covid-19-Fall gegeben. Zu den erfreulichen Dingen zähle auch die kürzlich erfolgte Eröffnung des Radweges von Weißensee bis zum Anschluss an den Unstrutradweg.

Eine schlechte Nachricht hingegen betreffe die Ortsteile. So müsse die Realisierung des Abwasseranschlusses von Scherndorf, Schönstedt und Waltersdorf an die Kläranlage Weißensee verschoben werden. Es gebe aber positive Signale, dass die Fördermittel dafür zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgerufen werden können.

Sehr erfreulich für die Stadt verlaufe die Veräußerung von Baugrundstücken. So seien drei Flächen verkauft, zwei liegen bereits beim Notar, zwei weitere seien reserviert. Dass alles vergeben sei, bedeute aber auch, dass man schon am nächsten Baugebiet arbeiten müsse.

Grund zur Freude gibt es auch für die Kinder der Traumzauberbaum-Grundschule in der Stadt. Im Zuge der Haushaltssperre war deren kostenlose Vesper gestrichen worden. Es seien aber bisher 1520 Euro Spenden zusammengekommen, so dass das Angebot dennoch aufrecht erhalten werden konnte. Allein 1000 Euro steuerte die Fleischerei Rüdiger bei, der Rest stammt von einigen Verwaltungsmitarbeitern, Stadträten und dem Bürgermeister. So sei die Versorgung erst einmal bis Ende des Jahres gesichert.

Zu einem wichtigen Thema für die Stadt, dem Breitbandausbau, vermittelte Stephan Schulze vom Landratsamt den Stadträten und anwesenden Bürgern Informationen zum aktuellen Stand. Der Landkreis steuert für die Gemeinden den Ausbau zentral, was ein glücklicher Umstand sei, unterstrich Matthias Schrot.

Sehr ausführlich stellte Schulze dar, warum der 2015 begonnene Prozess so lange dauere, verwies auf mehrfache Änderungen in den Förderrichtlinien und damit verbundene kompletten Überarbeitungen der Anträge. Bei im Jahr 2015 gestarteten Markterkundungsverfahren hätten sich im Landkreis viele kleine weiße Flecken herauskristallisiert, wo es kein schnelles Internet gibt und wo die freie Wirtschaft in den nächsten Jahren auch keinen Ausbau plant, weil er sich nicht rentiert. Dank der Fördermittel von Bund und Land könne auch dort der Ausbau erfolgen.

Dabei habe man inzwischen einen wichtigen Meilenstein erreicht, so Stephan Schulze. Die Vergabeverfahren seien weitestgehend abgeschlossen. Der Landkreis wurde dazu in vier Lose aufgeteilt. Weißensee gehört mit Bilzingsleben und Kindelbrück zu Los 1, das 412 Haushalte, 51 Gewerbetreibende und drei Schulen umfasst. Die Zeitschiene sehe vor, dass jeder Einwohner bis 2025 angeschlossen sei.