Schloßvippach in der Flimmerkiste

Dreh- und Angelort der MDR- Sendung „Mach dich ran“ am 6. März ist Schloßvippach. Die Drehaufnahmen dazu fanden am 20. Januar im Festsaal der Gemeinde statt. Gut 200 Einwohner nahmen an der Aufzeichnung teil. Unter anderem wurde ein Wettstreit zwischen Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) und Moderator Mario D. Richardt ausgetragen. Auch Dorfimpressionen sind mit der Kamera eingefangen worden. Der Bürgermeister führte das Team dafür durch den Ort. Ausgestrahlt wird die Sendung am 6. März um 19.50 Uhr im MDR.