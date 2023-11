Schloßvippacher Festsaal wird zum Kinosaal

Schloßvippach. Konzerte, Vorträge und Vereinsfeiern hat es im Schloßvippacher Festsaal schon gegeben. Am 8. November gibt es ein ganz neues Angebot.

Der Schloßvippacher Festsaal wird am Mittwoch, dem 8. November, zum Kinosaal. Um 19 Uhr flimmert hier der Film „Karussell – Vier Tage auf Hiddensee“ über die Leinwand.

Die Ostsee ist seit Jahrzehnten die zweite Heimat der Band Karussell und ihr Rückzugsort Nummer eins. Gemeinsam mit Regisseur Jörg Mehrwald entstanden im August 2014 an drei Tagen die Landschafts- und Wortszenen für den Film und am vierten Tag spielten die sechs Bandmitglieder ein für Hiddensee in dieser Größe einzigartiges Open-Air-Konzert direkt an den Kaimauern. 2015 feierte der Kinofilm zum Schweriner Filmkunstfest Premiere.

Der Eintritt am Mittwoch ist frei. Für alkoholische und alkoholfreie Getränke wird gesorgt, kündigt Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) an, der Interessierte herzlich einlädt.

An diesem Abend können auch Eintrittskarten für das Live-Konzert der DDR-Kultband Karussell am 5. Januar im Schloßvippacher Festsaal erworben werden. Uwe Köhler (CDU) ist froh, dass dem Festsaal nach seiner aufwendig denkmalschutzgerechten Sanierung nun eine vielfältige Nutzung zukomme. Mit dem Kinoabend werde eine weitere Möglichkeit erschlossen.