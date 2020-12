Schnell und selbstgemacht

Weihnachtsgeschenke sind in diesem Jahr so eine Sache. Auf den letzten Drücker schnell noch in den Geschäften vorbeihuschen, geht nicht. Vielleicht funktioniert eine Rückbesinnung auf Handgemachtes. So wie früher, ganz analog. Ein paar Last-Minute-Vorschläge für Selbstgemachtes:

Eine Playlist mit den Lieblingsliedern dieses Jahres erstellen: Neuentdeckungen, Klassiker, ganz egal. Ist sehr persönlich, kostet nichts und muss nicht verschickt werden.

Ein Hörbuch aufnehmen: Die liebsten Gedichte aus dem Sammelband oder das schönste Kapitel aus dem Lieblingsbuch. Einfach vorlesen und mit dem Handy aufnehmen.

Die Restaurants sind und waren geschlossen, die Cafés auch. Warum also nicht die leckersten Rezepte aus der eigenen Küche in einem Kochbuch vereinen? Bringt neue Impulse auf den Herd des Beschenkten.

Wenn einem gar nichts einfällt, muss oft ein Gutschein herhalten. Statt für Parfüm oder Kleidung geht das auch persönlicher: Ein Gutschein für eine Umarmung war noch nie so wertvoll wie in diesem Jahr.

Und ob gemalt, gebastelt oder eingekauft: Bei allem, was verschenkt wird, gilt nach wie vor – es ist der Gedanke, der zählt.