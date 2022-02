Schneller – höher – weiter...Wie gut tut uns das?

Pfarrer Ralf Ossa aus Sömmerda denkt über das olympische Motto „Schneller, höher, weiter“ nach und den Preis, der dafür gezahlt werden muss

Die Olympischen Winterspiele ziehen wieder weltweit Sportbegeisterte vor die Bildschirme. Die politische Debatte ist hinter die Wettkampfereignisse zurückgetreten. Es wird mitgefiebert und mitgelitten, gejubelt und geklagt.

Medaillenträume werden wahr, andere platzen jäh durch Stürze im Eiskanal und auf der Skipiste…, durch Fehlschüsse, Niederlagen, Disqualifikationen und einen positiven Corona-Schnelltest…Wir sehen Freudentränen in den glücklichen Gesichtern auf den Siegertreppchen; Tränen von Ärger, Schmerz und Wut dagegen bei denen, deren Träume platzen. Ein paar Sekunden oder Minuten können die Vorbereitung von Monaten, manchmal Jahren, zunichtemachen. Statt Mitgefühl erntet die eine oder der andere sogar noch Häme.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schneller, höher, weiter! – Das olympische Motto fordert unerbittlich Höchstleistung. Was bleibt den Gewinnern? Ein klangvoller Name in den Geschichtsbüchern des Sports, ein Rekord „für die Ewigkeit“, ein unvergesslicher Moment? Das Leben geht weiter. Die nächsten großen Wettkämpfe kommen: EM, WM und wieder Olympia. Wer schafft es dann nach ganz oben aufs Treppchen?

Haben wir das olympische Motto „Schneller, höher, weiter“ auch sonst im Leben verinnerlicht? Vermutlich kämpfen Sie nicht um Medaillen, aber vielleicht um Lob und Anerkennung? Vielleicht steht bei Ihnen die Karriereleiter für das Siegertreppchen? Möchten Sie sich von der Masse abheben? Gesehen, statt übersehen werden? Möchten Sie sich einen „Namen“ machen, bekannt und anerkannt sein? Treibt der Wunsch Sie an, etwas Bleibendes in Ihrem Leben zu schaffen?

Das waren viele Fragen. Ich möchte sie mit einer Frage, die Jesus gestellt hat, abschließen: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden nimmt an seiner Seele? (Mt 16,26)“

Jesus fragt nach dem Preis, den wir für den Erfolg zahlen. Etliche Spitzensportler bezahlen mit ihrer Gesundheit. Der Aufstieg auf der Karriereleiter kann Ehe und Familie kosten. Bringt der ersehnte Erfolg das erhoffte Glück? Bleiben wir womöglich innerlich leer? Was ist, wenn wir das, wonach wir uns im Tiefsten sehnen, gar nicht erarbeiten müssen. Was ist, wenn wir uns das nicht durch Leistung verdienen müssen?

Gott hat das olympische Motto „höher, schneller, weiter“ nämlich auf den Kopf gestellt. Die Bibel erzählt: Statt immer höher hinaus zu wollen und sich von uns abzuheben, wurde er in Jesus Christus Mensch. Durch ihn stieg er so tief in unser Leben ein, dass er auch an unseren Tiefpunkten da ist. Selbst wenn Sie die Hölle erleben, ist er da, um Ihnen den Himmel zu öffnen. Gott macht um unseretwillen langsam. Er nimmt sich Ihr Leben lang Zeit, damit Sie ihn kennen lernen. So können wir Schritt für Schritt seiner Liebe vertrauen.

Die Evangelien berichten davon: Gott ruft uns mit Namen. Sie sind von ihm gewollt und geliebt. Gott steht uns näher, als es Menschen tun können. Er nimmt in „unserem Herzen“ Wohnung, wenn wir ihn in unser Leben hineinbitten. Entdecken Sie, dass Sie bei Gott einen Namen haben. Von Gott gewollt und geliebt zu sein, ist mein Glück.

Ich möchte es gerne mit Ihnen teilen, jetzt und in Ewigkeit.

Ralf Ossa ist Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden der Baptisten Sömmerda und Erfurt