Schöne Ferien in Kindelbrück: Manga-Zeichenkurs und Holzarbeit besonders beliebt

Kindelbrück. Ein vielfältiges Ferienprogramm fand gute Resonanz – einige Angebote waren sogar ausgebucht.

„Kinder sind nach wie vor an allem interessiert“ – Diana Schulze, Mitarbeiterin des Thepra-Landesverbandes Thüringen, schaut zufrieden auf die vergangenen zwei Ferienwochen im Mehrfamilienhaus Kindelbrück zurück. Das abwechslungsreiches Programm wurde insgesamt von rund 35 Jungen und Mädchen gut genutzt. Im letzten Jahr gab es Themenwochen; diesmal wurde täglich etwas Neues angeboten, und die Kinder konnten sich je nach Interesse anmelden.

Basteln und Backen kommt immer gut an

Handwerkliche Aktivitäten sprechen viele Kinder an. Aus Holz und Papier wurden am 5. Oktober Drachen gebaut. Anschließend wollte man sie eigentlich am Gründelsloch steigen lassen. Der Wind hat leider nicht so recht mitgespielt, und die Drachen flogen nicht sehr hoch. Alle Beteiligten hatten trotzdem viel Spaß. Wenig schiefgehen konnte dagegen am 9. Oktober: Mit Farbe, Blättern und geschnitzten Kartoffeln haben die Kinder Windlichter und Rucksäcke bedruckt.

Die Kartoffeln durften natürlich nicht gegessen werden. Dafür gab es in der Herbstbäckerei am 6. Oktober so viele Plätzchen, dass jedes Kind eine volle Tüte mitnehmen konnte. Von Kokosmakronen bis Gabelplätzchen war für alle etwas dabei, und die Rezepte wurden nur zu gerne aufgeschrieben.

Zeichenkurs und getöpferte Schutzengel in Weißensee

Richtig voll wurde es am 10. Oktober in den Räumen der Jugendpflege Weißensee. Julien und Jolie von der angrenzenden Regelschule „Geschwister Scholl“ haben begeisterten Kindern gezeigt, wie man Gesichter im Manga-Stil zeichnet. Unter Anleitung der beiden Schüler entstanden tierische Maskottchen und bunte Porträts mit den charakteristisch großen Augen.

Diana Schulze hatte nicht erwartet, dass der japanische Comic-Stil so beliebt sei – eventuell wird das Angebot im kommenden Jahr erneut aufgegriffen.

Wie aus einem Klumpen Ton ein Schutzengel entsteht, darum ging es am 12. Oktober. Sorgsam haben die Kinder ihre Engel geformt, Platz für ein Teelicht ausgehöhlt, und alles individuell mit Flügeln und Sternen verziert. Ein paar Wochen müssen sie sich nun gedulden, da die Engel noch gebrannt werden müssen, bevor man sie abholen kann.

Planung für 2024 läuft

Auch im folgenden Jahr wird es wieder eine Sommer-Freizeit auf dem Campingplatz Weißensee sowie Angebote in den Schulferien geben. Nicht nur die Kinder, auch die Mitarbeitenden haben viel Freude an den herbstlichen Aktivitäten gehabt und starten nun, motiviert durch die schönen Erlebnisse, mit der Planung des nächsten Jahres.