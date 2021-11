Die Polizei meldet außerdem für den Kreis Sömmerda eine stattliche Alkoholfahrt.

Schon wieder Schmierereien in Kölleda

Am Mittwoch und Donnerstag wurden in Sömmerda erneut Hakenkreuzschmierereien festgestellt. Eine unbekannte Person brachte in der Herrenstraße, Salzstraße, Bahnhofstraße und der Enge Gasse Hakenkreuze an Gebäuden, Zigarettenautomaten und einem Stromkasten an. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Seit mehreren Wochen werden in der Innenstadt von Kölleda gehäuft ähnliche Fälle zur Anzeige gebracht. Die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt und sucht Zeugen, die in den Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte per Telefon an die Nummer 0361/57432-4602 oder -4402.

Berauscht unterwegs

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz nach 20 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Frohndorfer Straße in Sömmerda einen 36-jährigen Ford-Fahrer. Der Mann stand unter Drogeneinfluss. Ein Peugeot-Fahrer wurde gegen 1.30 Uhr in der Freiligrathstraße angehalten. Bei einem Alkoholtest erreichte der 65-Jährige einen Wert von 2,5 Promille. Beide Männer erwarteten eine Blutentnahme und eine entsprechende Anzeige. Der Führerschein des 65 Jahre alten Mannes wurde zudem beschlagnahmt.

