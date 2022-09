Schüler laufen in Sömmerda und Rastenberg für den guten Zweck

Sömmerda/Rastenberg. In Sömmerda und Rastenberg drehen Mädchen und Jungen der Finneck-Schulen und des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Stadionrunden für einen guten Zweck. Welches Projekt mit den Spenden unterstützt wird, entscheidet eine Umfrage.

„Die Sonne ist heute unsere Freundin, sagt Susanne Hofmann, Pädagogische Leiterin der Förderschule Sömmerda, beim Blick zum Himmel und bringt mit ihrer flotten Moderation den richtigen Schwung auf die Tartanbahn. Schon einmal war der Benefiz-Lauf der Finneck-Schulen ein großer Erfolg. Um für andere Gutes zu tun, gingen bereits 2018 auf Rastenbergs Sportplatz Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende an ihre Grenzen bei einem Hilfsprojekt gegen den Hunger in der Welt. Über 10.000 Euro wurden bei dieser Aktion erkämpft.

Die Schülersprecherinnen Lotta Döring und Lara Güttel unterstützen Charly bei seinen Runden durchs Sömmerdaer Stadion. Foto: Jens König

„Heute gibt es das Comeback“, sagt Susanne Hofmann freudig. Dafür haben sich die Finneck-Schulen „Maria Martha“ mit dem Albert-Schweitzer-Gymnasium Sömmerda (ASG) einen starken Partner ins Boot geholt und gehen gleich an zwei Standorten ordentlich zur Sache. Damit auch dieser Lauf einem guten Zweck dienen kann und ein voller Erfolg wird, müsse jedes Kind und jeder Pädagoge von einem zahlungsfreudigen Laufpaten unterstützt werden. Pro gelaufener 400-Meter-Runde holt dieser einen Betrag von einem Euro aus der Tasche oder er spendet einen einmaligen Festbetrag, berichtet die Schulleiterin. „Eltern, Oma, Opa und andere Verwandte können in die Bresche springen. Aber auch für die finanzielle Hilfe von Institutionen wie dem Kreisverband Sömmerda des Arbeiter Samariter Bunds sind wir dankbar.“

Ein rotes Gummibändchen nach dem anderen

Per noch ausstehender Schülerumfrage würde über das zu unterstützende Projekt entschieden. Zur Auswahl stünden die Finneck-Partnerschule in Sambia, die Hilfe für die Menschen in der Ukraine, eine Spende an ein Tierheim und ein örtliches Landschaftsprojekt.

Die Mädchen der Klasse 5c feuern die Läufer im Kurt-Neubert-Sportpark an. Foto: Jens König

60 Mädchen und Jungen aus der Förderschule und der Gemeinschaftsschule sind in Sömmerda mit ihren Lehrern und Betreuern am Start. Sie drehen — integrativ — nach Altersklassen gestaffelt, mit den Gymnasiasten des ASG, eine 400-Meter-Runde nach der anderen auf der Tartanbahn im Kurt-Neubert-Sportpark. Rote Gummibändchen an ihren Handgelenken sammeln sie dabei nach Kräften — jede Runde eins. Das ist der vorläufige Lohn für ihr schweißtreibendes Tun, den sie später in Bares ummünzen.

„Weitere Unterstützung erfuhren wir von einem Fleischer aus Sondershausen, der uns 1000 Bratwürste sponserte. 500 Brötchen kamen von der Bäckerei Bergmann und 70 Kilogramm Äpfel von der Kindelbrücker Obstbau e.G.,“ sagt Hofmann.

Kinder geben Runde für Runde ihr Bestes

„Wir haben die Einladung freudig angenommen, mit den Finneck-Kindern für einen guten Zweck zu laufen“, sagt Sportlehrer Roland Tittlus, der den Part des ASG organisierte. Die 200 Kinder der fünften bis achten Klassen geben Runde für Runde ihr Bestes. Sogar die Schülerinnen und Schüler aus den zwölften Klassen helfen mit, unterstützen Kinder mit Handicap beim Bewältigen der Runden, registrieren die Läufer und verteilen Gummibändchen.

„Dies hier ist kein Wettbewerb. Es gibt keine Sieger und auch keine Noten“, betont Susanne Hofmann. Es werden nur die Gummibänder gezählt. Am Ende erkämpfen die Finneck-Kinder im Sömmerdaer Stadion 1500 Euro. Die Gymnasiasten sind 5000 Runden gelaufen. Der Geldwert steht noch nicht fest. In Rastenberg kamen 8500 Euro zusammen.