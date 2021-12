Schulen im Kreis Sömmerda: Digitales Weihnachten im Januar

Landkreis. Der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages hat einer überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Der Landkreis Sömmerda treibt die Digitalisierung an den Schulen weiter voran – und sieht sich dabei gut unterwegs. „Wenn ich mir anschaue, was andere Landkreise da gerade ausschreiben, dann darf ich sagen: Wir sind da schon wesentlich weiter!“, freute sich Landrat Harald Henning (CDU) in der Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Kreistags am Mittwoch – mit Blick zum Beispiel auf die Landeshauptstadt Erfurt. Das Gremium beriet einige dringliche Vergaben. Es bestand Handlungsbedarf. Die eigentlich für den gleichen Tag anberaumte Sitzung des Kreistags war dagegen abgesagt worden.

Einstimmig billigten die Ausschussmitglieder unter anderem eine Vorlage zur „Lieferung von mobilen schulgebundenen Endgeräten“, eine Leistung, die der DigitalPakt Schulen 2019 bis 2024 möglich macht.

Einweisung gehörtzum Lieferpaket

Der im Landratsamt für den Digitalbereich zuständige Marco Fischer berichtete über diese schon vierte Zuwendung aus dem für Corona-Folgen aufgelegten Sonderprogramm. Nach Tablets für Schülerinnen und Schüler geht es nun um „Macs“ für Lehrerinnen und Lehrer. „Es ist unser Ziel, dass wir die Lehrkräfte zu 100 Prozent mit Endgeräten ausstatten“, so Fischer. Für fast zwei Drittel sei das bereits erfolgt. Nun soll der Rest an die Reihe kommen. „Dafür muss eine überplanmäßige Ausgabe beschlossen werden“, warb Fischer um Zustimmung. Die Zeit dränge, der Auftrag solle so schnell wie möglich ausgelöst werden. Das den Auftrag erwartende Unternehmen spreche von einer Lieferzeit von vier Wochen, er halte sechs bis acht Wochen für wahrscheinlicher. „Ende Januar“, hält Fischer für realistisch. In der zur Verfügung stehenden Summe von 246.000 Euro ist sogar noch etwas Luft, sodass auch sonderpädagogische Fachkräfte bedacht werden könnten. Die Geräte bleiben Eigentum des Schulträgers. Dieser stellt sie den Schulen zur Verfügung, die sie an die Lehrkräfte ausleihen. Jedes der Geräte ist versichert.

Der Abschied von Schulkreide, Klapptafel und Schwamm fällt nicht jedem leicht. Foto: Alexander Volkmann

Henning hob hervor, dass der Landkreis als Schulträger die Lehrkräfte nicht mit der neuen Technik allein lasse. „Andere stellen sich hin und sagen: Da habt ihr! Bei uns ist das anders. Alle erhalten von uns eine persönliche Einweisung“, sagte Henning.

Fischer wiederum kündigte für das Frühjahr eine „Digital-Konferenz“ für die Schulen im Landkreis an. Darin solle es unter anderem um Online-Unterricht gehen, aber auch um schulübergreifende Kommunikation innerhalb des Landkreises.

Die geplante Info-Veranstaltung macht um so mehr Sinn als die technische Ausstattung der Schulen auch abseits der persönlichen Schüler- und Lehrergeräte deutlich verbessert wurde. Henning verwies darauf, dass fast überall inzwischen Whiteboards und/oder Großbildschirm,e in die Klassenräume Einzug gehalten hätten. Zum Teil sei die Umrüstung ganz kurzfristig erfolgt. Der eine oder die andere, so Henning, hätten ihm gegenüber mit Wehmut vom abrupten Abschied gesprochen: „30 Jahre habe ich nun mit Kreide an der Tafel geschrieben ...“

Ausschuss-Mitglied Wolfgang Obermann (CDU) zeigte sich beeindruckt und riet dazu, die Fortschritte auch weiter bekannt zu machen. Die gute Ausstattung im Landkreis müsse für dessen Schulen auch als Standortvorteil erkennbar gemacht werden.

Die neue Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte zu ihrem Dienstantritt am Donnerstag gesagt: „Die Corona-Pandemie hat den notwendigen Modernisierungsschub in der Bildung offengelegt. Deshalb liegt mir die Beschleunigung und Entbürokratisierung des DigitalPakts besonders am Herzen. Damit wird Unterricht digitaler, moderner und sicherer.“