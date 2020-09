Auf neun Quadratmetern hat diese 6. Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums am Ufer eines Teichs alle Arten aus Flora und Fauna erfasst.

Sömmerda. Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda erhält zum vierten Mal den Zuschlag für ein Erasmus-Plus-Projekt.

Schulprojekt in Sömmerda: Artenvielfalt erleben statt rumsitzen

Drei mal drei Quadratmeter Wiese, zehn Becherlupen, ein Bestimmungsbuch und ein scharfer Blick. Das alles hatten die Kinder des Albert-Schweitzer-Gymnasiums am Mittwoch dabei, als sie in der nahen Umgebung Sömmerdas die Artenvielfalt auf fest abgesteckten Arealen protokollierten. Dieser Exkursionstag war der Auftakt für ein zweijähriges Erasmus-Plus-Projekt. „Ene, mene, muh und raus bist du! Artenvielfalt statt Artensterben“ nennt es sich und ist Teil eines europäischen Förderprogramms. Es ist bereits das vierte dieser Art. Die Sömmerdaer Schule ist eine von sechs in ganz Thüringen, die den Zuschlag dafür erhalten haben.