Schulsozialarbeit nun auch an Grundschulen im Landkreis Sömmerda

Drogen, Mobbing, familiäre Probleme, psychischer Druck. Diese und noch viele weitere Themenfelder beschäftigen die Schulsozialarbeiter im Landkreis Sömmerda. Bisher gab es die nur an Regelschulen, Gymnasien, der Gemeinschaftsschule Albert Einstein und an der Berufsschule des Landkreises. Seit Jahresbeginn aber wurden die Stunden aufgestockt und ein neuer Träger wurde vom Landratsamt mit der Betreuung von sechs Grundschulen beauftragt.

Dass sowohl die Thepra als bereits vorhandener Träger und nun auch der Arbeiter-Samariter-Bund mehr Schulsozialarbeit an den Schulen des Landkreises anbieten können, liegt zum einen an einer Bedarfsanalyse durch das Organisationsberatungsinstitut Orbit. Die wurde im Herbst 2019 vom Landratsamt in Auftrag gegeben. Zum anderen liegt es an den etwa 310.800 Euro, die das Land Thüringen dem Landkreis in diesem Jahr zusätzlich zur Verfügung gestellt hat – zusätzlich zu den bereits vorher in Aussicht gestellten Fördermitteln in Höhe von 360.200 Euro.

An den weiterführenden Schulen arbeiten im Moment elf Sozialarbeiter, eine weitere Stelle ist derzeit vakant. Dass nun auch die Grundschulen versorgt werden, sei eine Erleichterung, sagt Gerrit Neundorf, Schulsozialarbeiter am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda. „Mit Präventionsprojekten kann man nie früh genug anfangen“, sagt er. Den Umgang miteinander und Respekt füreinander aufzubringen müssten heutzutage viele Kinder erst lernen.

80 Prozent der Probleme kommen aus dem Elternhaus

Das sei ein generelles Problem, so Neundorf. „Die elterliche Erziehung ist nicht mehr wie noch vor 20 Jahren.“ Konsequenz, Regeln und Wertschätzung werde heute oft hinten angestellt. Die Probleme der Schüler entstehen in den meisten Fällen nicht wie oft behauptet in der Schule, sondern kommen zu etwa 80 Prozent aus dem Elternhaus, so Neundorf.

„Mit welchen Problemen die Schüler zu uns kommen, ist ganz verschieden“, sagt Christiane Kind. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Berufsschule Sömmerda. Das Hauptproblem dort: Drogen. „Natürlich kommen die Jugendlichen nicht zu mir und sagen, dass sie ein Drogenproblem haben. Da werden dann andere Dinge vorgeschoben“, sagt Kind. Aber die Schüler sprechen darüber. Es sei für einige völlig normal, am Wochenende etwas zu rauchen. Die Einsicht fehlt.

Die Schulsozialarbeiterin wünscht sich oft mehr Zeit, um mit den Jugendlichen arbeiten zu können. Wenn aber zum Beispiel Schüler ein Berufsvorbereitungsjahr absolvieren, sind sie eben auch nur für ein Jahr an der Berufsschule. „Oft reicht es schon, darüber zu sprechen, dass Drogen nehmen eben nicht normal ist“, so die Sozialarbeiterin. Zumindest kann sie die Schüler dadurch zum Nachdenken anregen. Das wichtigste bei allen Gesprächen: Vertrauen gewinnen. „Ohne das erreichst du gar nichts“, sagt Kind.

Inklusion ein immer größer werdendes Thema

Das sieht auch Torsten Zahn so. Er ist Sozialarbeiter an der Regelschule Elxleben. Sein Schwerpunkt liegt ebenfalls auf der Einzelfallhilfe. Dabei geht es oft um Mobbing, Gewalt und psychische Auffälligkeiten, zum Beispiel bei Trennungskindern. „Wichtig ist, nicht nur mit dem einzelnen Schüler zu sprechen, sondern es in bestimmten Fällen mit der ganzen Klasse aufzuarbeiten“, sagt Zahn.

Auch das Thema Inklusion rückt in seiner Arbeit immer mehr in den Vordergrund. „Die Klassen sind zu groß, das Personal zu wenig“, weiß der Sozialarbeiter. „Das abzufangen wird immer schwieriger.“ Es brauche geschultes Personal, um Schüler mit bestimmten Einschränkungen zu integrieren. Lehrer und Schulsozialarbeiter geraten da an ihre Grenzen.

Antje Martin hatte bereits mit Grundschülern zu tun, bevor Schulsozialarbeit auch in der Unterstufe eingeführt wurde. Sie arbeitet an der Albert-Einstein-Gemeinschaftsschule, in der seit etwa drei Jahren Schüler auch in den höheren Klassenstufen länger gemeinsam lernen werden. „Bei den jüngeren Kindern arbeiten wir mit ganz anderen Methoden“, sagt Martin. Dazu zählen vor allem präventive Projekte gegen Sucht und Gewalt.

Schülerschaft sei heterogener geworden

Gerrit Neundorf hat an seinem Gymnasium unter anderem mit einem für diese Schulform typischen Problem zu tun: Leistungsdruck. „Die Schülerschaft ist heterogener geworden“, sagt er. Es gehen nicht mehr nur noch die Schüler aufs Gymnasium, die in der Grundschule einen reinen Einserschnitt hatten. Diese Schüler sind oft überfordert, haben vor lauter Lernen keine Freizeit mehr.

Das Feld der Probleme, mit denen Schüler zu kämpfen haben, ist groß. Und jeder Fall ist individuell, sagt Gerrit Neundorf. Um allen Kindern und Jugendlichen so gut wie möglich helfen zu können, sei das Netzwerk wichtig, das mittlerweile viele Partner im Landkreis einschließt. Familienhilfe, Suchtberatungsstelle, Erziehungsberatung und Psychologen gehören dazu. Besonders wichtig sei allerdings auch der Austausch untereinander, mit den Lehrern und den Eltern, sagt Torsten Zahn.