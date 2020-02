Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schulung und Aktionen für Verkehrssicherheit

Die Kreisverkehrswacht Sömmerda hat auch in diesem Jahr viele Angebote zum Thema Verkehrssicherheit geplant, informiert die Vorsitzende Evelyn Dahlke. Nachdem am 7. Februar bereits Erzieherinnen des Landkreises Sömmerda eine kostenfreie Schulung durch eine ausgebildete Moderatorin der Landesverkehrswacht Thüringen absolvieren konnten, gab es zur Koordinierung von Veranstaltungen für unterschiedlichen Zielgruppen ein Koordinierungstreffen im Verkehrszentrum. Mit Vertretern der Stadtverwaltung, Landratsamt, Talisa-Verein, Arbeiter-Samariter-Bund, Polizeiinspektion und der Kreisverkehrswacht seien konstruktive Vorschläge und Absprachen getroffen worden.

Mehrere Veranstaltungen wurden bereits fest terminiert. So unter anderem am morgigen Mittwoch (19.2.) um 19 Uhr eine Verkehrsteilnehmerschulung im Verkehrszentrum Sömmerda, Straße der Einheit 25. Auf einer Radwegtour können Interessierte am 28. März das Radwegnetz der Kreisstadt kennenlernen, während am 31. März Schüler der 7. Klassen eine Fahrradrallye durchführen. An Berufsschüler richtet sich die Sternfahrt der Vernunft für junge Autofahrer am 23. April.

Auch eine Sternfahrt für Senioren wird es wieder geben, und zwar am 6. Juni. Außerdem beteiligt sich die Kreisverkehrswacht an verschiedenen städtischen Festen und Aktionen.