Eine von vielen Aktionen: Brennmeister Gottfried Ickler füllt die Transportkannen aus dem Tank. Wie viele andere trug Pfarrer Andreas Simon die Kannen dann zum Fass in der Sakristei. Dort lagert der Hochprozentige noch immer.

Rastenberg. Am heutigen 13. August besteht der Orgelförderverein Coudray-Kirche Rastenberg 10 Jahre. Die Ideen gingen den rührigen Mitgliedern nicht aus.

Die lange herbeigesehnte erneute Weihe der historischen Schulze-Orgel in der Rastenberger Coudray-Kirche am 23. September 2022 ist in greifbare Nähe gerückt. Da wird sie dann wieder jung sein, unsere „alte Dame“ mit ihren 195 Jahren.