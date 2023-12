Carolin Schaback, ehemalige Rastenberger Kantorin, wird am Sonntag an der sanuerten Schulze-Orgel zu erleben sein.

Nachrichten Schulze-Orgel erklingt am Sonntag in Rastenberg

Rastenberg Meldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Im Rahmen des Rastenberger Adventskalenders lädt die Singegemeinschaft am Sonntag, dem 10. Dezember 2023, um 17 Uhr zu einem kleinen Chorkonzert in die Coudray-Kirche ein. Carolin Schaback lässt dabei auch die historische Schulze-Orgel erklingen. Sie ist erst kürzlich komplett saniert und im historischen Klangbild erlebbar. Gegen 17.30 Uhr wird das Adventstürchen im Pfarrhof geöffnet. Es besteht auch die Möglichkeit, kleine Wichtel- oder Weihnachtsgeschenke zu erwerben. Gegen die Kälte gibt es Glühwein oder Punsch. Für einen kleinen Imbiss ist auch gesorgt. Die Kirchgemeinde und der Orgelförderverein freuen sich über möglichst zahlreiche Besucher.

Kreisverkehrswacht hilft Motorik zu schulen

Die Kreisverkehrswacht Sömmerda erhielt vom Landes-Dachverband kurz vorm Jahresende einige sogenannte Moveit-Boxen. Gedacht sind sie für die Teilnehmer am Weiterbildungsseminar für Kindererzieher. „Diese noch pünktlich vor Weihnachten zu übergeben, ist uns sehr wichtig“, so Evelyn Dahlke von der Kreisverkehrswacht. Sie kündigt an, das Ausbildungsangebot 2024 fortsetzen zu wollen. Es können sich auch Tagesmütter zu dem kostenlosen Seminar anmelden. Besonders in der kalten Jahreszeit sei es wichtig, dass die Kinder ihre motorischen Fähigkeiten weiter trainierten, dafür seien die einzelnen Elemente aus der Box hervorragend geeignet.