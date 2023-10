Schutz für das Rebhuhn – auch Gebesee ist dabei

Landkreis. Ackerflächen im Thüringer Becken gehören zu den zehn ausgewählten Gebieten.

Mit einer länderübergreifenden Informationsveranstaltung in Göttingen startete am Mittwoch unter Beteiligung Thüringens ein Schutzprojekt für Rebhühner. Zu zehn ausgewählten deutschen Projektgebieten gehört das Thüringer Becken, informierte das Thüringer Umweltministerium. Das Rebhuhn-Projekt will den Rückgang der Bestände aufhalten und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Es wird vor allem aus dem Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ gezahlt, zu zehn Prozent mit Mitteln des Thüringer Umweltministeriums gefördert.

Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) erklärt zum Projekt: „Früher war das Rebhuhn in ländlichen Gebieten weit verbreitet – doch die Bestände sind seit den 80er-Jahren überall in Europa drastisch zurückgegangen. Durch großflächige, intensive landwirtschaftliche Flächen haben die Rebhühner einige Lebensräume verloren und gelten auch in Thüringen als stark gefährdet. Mit spät gemähten Blühstreifen, Hecken und Feldrainen können wir sogar eine Trendumkehr schaffen. Das hat Auswirkungen auf die Artenvielfalt in der Landwirtschaft, auch über das Rebhuhn hinaus.“

Ziel des Großprojekts ist es, bis Ende 2029 Ackerflächen im Thüringer Becken zwischen Gebesee und Ingersleben sowie in den Stadtgebieten von Erfurt und Weimar rebhuhnfreundlicher zu gestalten. Dazu werden Landwirte beraten bei der Umsetzung und Pflege von mehrjährigen Blühstreifen und Hecken, bei der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und freiwilligen Agrarumweltmaßnahmen und zu den verpflichtenden Ökoregelungen in der Agrarförderung. Eine wichtige Säule des Projektes ist die kontinuierliche Kontrolle der Rebhuhnbestände.