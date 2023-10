Am Gondelteich in Sömmerda sollen sich wieder zwei neue Schwäne angesiedelt haben. (Symbolfoto)

Guten Morgen Sömmerda Schwäne in Sömmerda gesucht

Elena Vogel sucht am Gondelteich in Sömmerda die neuen Schwäne.

Ich gehe nicht gerne spazieren. So viel vorweg. Nun habe ich mitbekommen, dass es am Gondelteich in Sömmerda wieder zwei Schwäne geben soll. Da der Weg von der Redaktion zum Gondelteich nicht weit ist, bin ich gelaufen. Vor Ort bejahte eine Frau die Schwanenankunft. Seit knapp zwei Wochen seien sie da. Zudem hätten sich Enten und Nilgänse angesiedelt.

Die Gänse haben sich so wohlgefühlt, dass sie den Teich als Brutstätte für ihren siebenköpfigen Nachwuchs auserkoren. Von dem jungen Gänseglück konnte ich mich auch überzeugen. Nur von Schwänen keine Spur.

Also bin ich um den Teich gelaufen. Durch Gestrüpp. Pustend und schimpfend. Irgendwann traf ich auf einen Schwan. Glückstrunken habe ich unzählige Bilder gemacht. Bis mir ein großes Schild auffiel: Der Schwan gehört zum angrenzenden Tierheim. Nichts von wegen neuem Schwanenpaar.

Zurück in der Redaktion habe ich mir noch Blätter aus den Haaren gezogen. Seitdem suche ich die Schwäne beinahe täglich und das, obwohl ich wirklich nicht gerne spazieren gehe.