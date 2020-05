Den Schwammspinnerraupen soll es mit Insektiziden an den Kragen gehen.

Erfurt. Ab Montag sollen in Thüringen Insektizide gegen den Schwammspinner versprüht werden. Naturschützer wollen dagegen vorgehen.

Schwammspinnerbekämpfung in Thüringen - Naturschützer drohen mit Strafanzeigen

Gegen die am Montag beginnende Bekämpfung des Schwammspinners per Hubschrauber-Besprühung haben Naturschützer Proteste angekündigt und wollen gegebenenfalls sogar Strafanzeigen stellen.

In vier Regionen – den Naturschutzgebieten Röhnberg bei Gotha und Wipperdurchbruch im Kyffhäuser und im Landkreis Sömmerda sowie dem FFH-Gebiet „Wälder im Grabfeld“ im Landkreis Hildburghausen -- sollen damit Eichenwälder vor Kahlfraß durch den Schwammspinner geschützt werden, der sich nach zwei Trockenjahren massenhaft vermehrt, teilte Thüringenforst mit. Mimic wirke als reines Fraßgift nur auf sich häutende Schmetterlingsraupen, die derzeit an den Blättern fressen, so die Behörde.

Dem widersprechen die Naturschützer vehement: „Auch wenn es sich bei Mimic um ein selektives Insektizid handelt, sind direkte und indirekte Folgewirkungen auf andere Schmetterlings- und Insektenarten wie den Hirschkäfer nicht auszuschließen. Die Einsätze werden die Brutzeit geschützter Vogelarten tangieren, etwa Specht- und Fliegenschnäpperarten, die ihre Jungen mit Raupen und Larven füttern“, warnen Ronald Bellstedt und Martin Biedermann vom Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz am Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz in einem Schreiben an Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Zahlreiche Widersprüche, Untersagungen und Beschwerden brachten bislang keinen Erfolg

Die entsprechenden Wälder seien zudem wertvolle Lebensräume verschiedener Fledermausarten, etwa von Mops- und Bechsteinfledermaus sowie Braunem und Grauem Langohr. Damit verstoße der Einsatz von Insektiziden in FFH-Gebieten gegen EU-Recht, argumentieren die Naturschützer. Zahlreiche Widersprüche, Untersagungen und Beschwerden gegen den Plan brachten bislang aber keinen Erfolg.

Thüringens Förster befürchten, dass ein erneuter Kahlfraß zum Absterben der Wälder führt. Auch diesem Argument widersprechen die Naturschützer: „Der Wald hält das aus“, sagt Nabu-Kreisvorsitzender Bellstedt – und plädiert für biologisch vertretbare Lösungen.