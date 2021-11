Schwanenglück am Sömmerdaer Gondelteich

Am Gondelteich in Sömmerda begegnete der kleine Mattheo einem jungen Schwan.

Sömmerda. Sömmerdaer Bratwurststand zieht täglich auch vielerlei Entenvögel an.

Der kleine Mattheo aus Erfurt ist ganz begeistert von den Schwänen, die am Sömmerdaer Gondelteich zu Hause sind. Unweit des Bratwurststandes genossen die Tiere dort am Donnerstag die Herbstsonne in der Hoffnung, vielleicht eine Krume abzubekommen. Dieser junge Schwan versuchte, von dem Zweijährigen einen Bissen vom Mittagessen zu erhaschen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Schwäne auf eine ganz andere Art von Aufsehen gesorgt. Sie hatten am Dienstag den Teich in Richtung Straße verlassen – die Polizei musste den Verkehr regeln.