Schwansees Ein-Zeiger-Uhr im Scheinwerferlicht

Die Spannung steigt in Schwansee. Gut 30 Jahre sei es her, dass sich der Zeiger der Kirchturmuhr das letzte Mal bewegt hat. „Kurz nach der Wende haben wir das Uhrwerk für eine paar Tage in Gang bringen können. Danach versagte es seinen Dienst“, kann sich Steffen Lutz noch erinnern. Um so freut er sich, dass die Kölledaer Firma Glocken und Turmuhren Christian Beck der historischen Ein-Zeiger-Uhr wieder Leben eingehaucht hat. Christian Garamvölgyi und Silvio Lisker haben Anfang der Woche mit dem Einbau begonnen.

Das historische Ziffernblatt wurde aufgearbeitet. Foto: Jens König Zeitintensiv sind die Arbeiten durch den steilen Aufgang und die beengten Platzverhältnisse im Turm. „Wir müssen das Uhrwerk komplett auseinander nehmen und oben wieder zusammensetzen“, erklärt Christian Garamvölgyi. Viel zu tun gab es bereits in der Werkstatt. „Sämtliche Zahnräder waren locker und ausgeschlagen. Alle Teile wurden gereinigt, generalüberholt und mit Rostschutz versehen“, erklärt Silvio Lisker. Wieder an seinem angestammten Platz ist bereits das historische Ziffernblatt. „Ein neues hätte weniger Arbeit gemacht“, ließ Christian Garamvölgyi durchblicken, wie aufwendig es war, die alte Farbe zu entfernen und das Blatt mit neuem Lack zu versehen. Christina Rommel singt Weihnachtslieder Dass die Vorfreude im Dorf auf die Rückkehr der Kirchturmuhr groß ist, zeigt eine weitere Aktion. So wird die Kirche seit Sonntag angestrahlt. Steffen Lutz zeigt die Scheinwerfer, die 2020 professionell eingebaut werden sollen. Auch die Kabel kommen dann unter die Erde. Die besondere Atmosphäre soll jetzt schon ihre Wirkung entfalten. „In der Adventszeit sowie zu Veranstaltungen wollen wir die Kirche anleuchten“, sagt Nancy Lutz vom Gemeindekirchenrat an. Damit wird heute Abend die Kirche noch heller leuchten, wenn Christina Rommel und Band um 18 Uhr Weihnachtslieder in Schwansee anstimmen. Mitarbeiter Silvio Lisker bereitet den Einbau der Kirchturmuhr vor. Foto: Jens König Die Aktivitäten um die Kirche gehen auf eine Gruppe Schwanseer Familien zurück, die sich zuerst unter dem Namen „Orgateam Schwansee“ einen Namen gemacht hat. Die von ihnen initiierten Frühlingsfeste, Martinsmärkte und Film-Picknicke stießen auf große Resonanz. Auch die Bastelnachmittage für Kinder fanden so großen Anklang, dass es 2020 auch Angebote für Erwachsene geben wird, kündigt Nancy Lutz an. Wie sie informiert, gehören die Mitglieder des Orga-Teams jetzt dem Gemeindekirchenrat an. Sie freut sich, dass der Lebendige Adventskalender wie auch das Krippenspiel am Heiligabend um 16 Uhr Schwanseer Initiativen sind.