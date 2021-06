Schwer verletzt bei Weißensee

Weißensee Ein Opelfahrer hatte sich mehrfach überschlagen.

Ein 35-jähriger Mann hatte in der vergangenen Nacht arge Probleme die Fahrspur zu halten. Gegen 01:45 Uhr fuhr er mit seinem Opel in Gebesee gegen ein geparktes Auto und beschädigte ein Fallrohr an einem Haus. Anschließend setzte er seine Fahrt nach Weißensee fort. Dort kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Bordstein sowie ein Geländer.

Der Opel überschlug sich mehrfach und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen