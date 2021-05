Geisterfahrt mit Folgen: Schwerer Unfall auf B4 mit zwei Verletzten

Andisleben. Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich auf der B4 bei Andisleben (Kreis Sömmerda) ein schwerer Unfall. Ein Falschfahrer stieß mit frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Gegen 14.25 Uhr wurde der Polizei auf der B4 in Richtung Erfurt zunächst ein Falschfahrer gemeldet. Zwei Minuten später kam es zu einem schweren Unfall zwischen Elxleben und Andisleben, bei dem zwei Autos frontal zusammenstießen.

Laut Polizei war ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes an einer bisher ungeklärten Stelle auf die Bundesstraße 4 von Erfurt in Richtung Nordhausen aufgefahren, allerdings auf der Fahrbahn in Richtung Erfurt. Etwa einen Kilometer nach der Auffahrt Elxleben ereignete sich der Zusammenstoß mit dem Opel Corsa einer 29-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde 84-Jährige schwer verletzt, die 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße 4 war für drei Stunden voll gesperrt.

In dem Mercedes des Mannes sei zudem eine hochwertige Zuchttaube gefunden worden. Das Tier kam mit einem Schrecken davon und wurde in einer Pension für Tiere in Sömmerda untergebracht, so die Polizei.

