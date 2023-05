Schwerer Unfall bei Udestedt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Udestedt. Bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda sind ein 15-Jähriger und eine 22-Jährige verletzt worden. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Nach einem Unfall zwischen Udestedt (Landkreis Sömmerda) und Kleinmölsen war Donnerstagnachmittag die Landstraße mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 51-jährige Nissan-Fahrerin aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem Opel zusammen.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel in den Straßengraben geschleudert. An beiden Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 23.000 Euro.

Die 22-jährige Opel-Fahrerin und der 15-jährige Sohn der Unfallverursacherin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

