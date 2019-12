Schwerpunkt im Tierzentrum Sömmerda liegt auf Hunden

„Es ist im Moment sehr schwer, entspannt zu bleiben“, sagt Jörg Stengler, Chef des Tierzentrums an der Weißenburg in Sömmerda. Ständig klingelt das Telefon und der 59-Jährige muss zum nächsten tierischen Notfall.

In den vergangenen Monaten häuften sich vor allem Amtshilfen für das Veterinäramt oder Städte und Gemeinden, meint Stengler. Dabei werden verwahrloste Tiere aus nicht artgerechter Haltung beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht. Erst vor kurzem zogen 40 Hunde auf einmal im Tierheim ein, erzählt Stengler. Ihr Zustand sei miserabel gewesen.

Das Einzugsgebiet des Tierheims ist groß. Im Radius von etwa 50 Kilometern hat es Verträge mit Städten und Gemeinden, die bei Stengler anrufen, wenn sie einen tierischen Notfall haben. Welcher Art diese Tiere sind, spielt dabei keine Rolle. Neben den Kleintieren sind auch Pferde, Rinder, Ziegen und Esel an der Weißenburg zu Hause.

Auch mit Hundehaltern, die nur ein Tier besitzen, gebe es immer öfter Probleme, sagt Sabine Stengler-Furkert. Sie arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann im Tierheim. Vor allem große Hunde lägen derzeit voll im Trend.

„Wie kommen uns manchmal vor wie eine Müllhalde“

Weil sich die Leute allerdings häufig nicht mit den Rassen beschäftigen, bevor sie sich ein Tier anschaffen, lande das nach kurzer Zeit im Tierheim. „Wir kommen uns manchmal vor wie eine Müllhalde“, meint Stengler-Furkert. „Die Tiere werden bei uns entsorgt, wenn sie nicht funktionieren.“

Hunde seien in den vergangenen Jahren zum Schwerpunkt für das Tierheim geworden. Das liege auch am florierenden Handel, berichtet Stengler-Furkert. „Die Leute wollen Hunde möglichst günstig kaufen. Dabei ist es ihnen oft egal, woher die Tiere kommen.“ Die Händler holen die Tiere vor allem aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland, wo sie dann, in kleinen Käfigen eingepfercht, auf ihren Verkauf warten, so Stengler-Furkert.

Bevor ein Amt einschreite, erzählt der Tierheimchef, werde der Tierhalter mehrmals gewarnt und bekomme Auflagen. „Wenn wir angerufen werden, um die Tiere zu holen, dann sind sie wirklich in Gefahr“, so Stengler.

Besitzerin holte mit Gerichtsvollzieher Hunde zurück

Dass das Wohl der Tiere für die Behörden aber nicht immer an erster Stelle steht, musste das Team des Tierheims erst vergangene Woche erfahren. „Wir haben im Auftrag einer Behörde Hunde beschlagnahmt, die in schlimmen Verhältnissen lebten“, erzählt Jörg Stengler. „Die Halterin drohte uns mit Klage. Darüber konnte ich in dem Moment nur lachen, wir handelten schließlich nicht eigenmächtig, sondern in Amtshilfe.“

Die Frau wandte sich an das Amtsgericht Sömmerda. Vier der Hunde, die vom Tierheim in Obhut genommen wurden, gehörten der Frau, wie ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage mitteilte. Weil die Halterin befürchtet habe, dass das Tierheim die Hunde an Dritte weitergeben könnte, habe sie eine einstweilige Verfügung beantragt.

„Wir konnten es nicht fassen als die Dame mit einem Gerichtsvollzieher bei uns auftauchte und die Hunde zurück verlangte“, so Stengler weiter. Er musste die Hunde herausgeben. „Wir sind dafür da, dass die Tiere nicht leiden. Wenn dann so etwas passiert, bekommt man Zweifel an dem, was man tut.“