Die Bänke wurden in Sömmerda an verschiedenen Orten aufgestellt. Zum Beispiel gegenüber der Bronzeskulpturengruppe „Minerva“. Im Hintergrund ist der Eingang zum Stadtpark über die historische Stadtparkbrücke zu sehen.

Sechs Bänke in seniorengerechter Konstruktion in Sömmerda

Sechs seniorengerechte Bänke laden mittlerweile in der Kreisstadt – gutes Wetter vorausgesetzt – zum Verweilen ein. Sie stehen vor dem Rathaus, auf dem städtischen Friedhof (hier sind es zwei Stück), am Waidstein an der Stadtmauer, gegenüber der Bronzeskulpturengruppe „Minerva“ sowie im Stadtpark am Bewegungsparcours, informierte die Stadtverwaltung.

Mit ihrer speziellen Konstruktion wie beispielsweise der entsprechenden Sitzhöhe, Neigung der Rücklehne sowie vier statt nur zwei Armlehnen (damit werde das Hinsetzen und Aufstehen für alle auf der Bank gleichermaßen erleichtert), seien sie speziell auf die Bedürfnisse der älteren Generation angepasst, heißt es.

Der Anstoß zum Aufstellen seniorengerechter Bänke sei vom Seniorenbeirat der Stadt Sömmerda gekommen, blickt die Stadtverwaltung zurück. Das Gremium habe in Abstimmung mit der Verwaltung die Standorte im Stadtgebiet ausgesucht. Die Mitglieder des Seniorenbeirates hätten auch die Entscheidung getroffen, welches der vom Bauamt vorgeschlagenen Bank-Modelle zum Einsatz kommen sollte.

Die ersten drei seniorengerechte Bänke in der Stadt wurden bereits im Jahr 2016 aufgestellt. Ein weiterer Schwung folgte in diesem Jahr. Für das Aufstellen der seniorengerechten Bänke war jeweils der Betriebshof verantwortlich. Der Kostenpunkt für die sechs Bänke liegt bei rund 13.000 Euro, heißt es aus dem Rathaus.

Dass die Bänke gut angenommen werden, konnte der Seniorenbeirat bereits feststellen, wie Beiratsmitglied Peter Klose berichtete. Dies zeige, dass die Standorte gut gewählt seien und die seniorengerechten Bänke eine lohnenswerte Initiative gewesen seien – ausgehend von den Mitgliedern des Seniorenbeirates bis hin zu den Verantwortlichen, die dem Projekt zugestimmt und es letztendlich umgesetzt haben. Überlegenswert sei sicherlich, so Peter Klose, ob seniorengerechte Bänke bei Bedarf auch in den Ortsteilen möglich sind.