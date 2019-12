Sechs Baumgeschichten für audiovisuelles Arboretum

Das Lied „Mein kleiner grüner Kaktus“ gibt es schon. Vielleicht wird es in Roldisleben für eine Immergrüne Eiche abgewandelt. Die Idee kam bei einer Spendenübergabe auf. Die Kantorei Apolda hat für das Audiovisuelle Arboretum 250 Euro gespendet. Das Geld soll in den Kauf der Immergrünen Eiche fließen, informiert Horst Bismark, der Initiator der Parkanlage. Die Sänger aus Apolda hat er erneut eingeladen.

Bereits im September weilten sie in Roldisleben. Die Beziehungen rühren von der Stiftung Finneck. Zu deren Jubiläumsfeier 2018 trat der 50-köpfige Chor, dem Joachim Stopp, der Vorstand der Stiftung, angehört, auf. Als Dank wurde für die Sänger ein Ausflugsziel gesucht und mit Roldisleben gefunden. „Hier wurden wir nicht nur herzlich und mit einer großen Kaffeetafel empfangen, wir bekamen auch eine Führung durch das Arboretum“, berichtet Kantor Mike Nych. Anlass war das für die Männer und Frauen, für die Parkanlage Spenden zu sammeln.

Ein Teil des Geldes soll ebenso in die Anschaffung neuer Baumschilder fließen. In den letzten Wochen und Monaten sind sechs Baumgeschichten geschrieben und vertont wurden. Neben der Geschichte von Umweltaktivistin Julia Hill, die 1997 mit ihrer Protestaktion gegen die Baumrodung von sich Reden gemacht hat, wurde Wissenswertes über die verschiedene Bäume, aber auch über Sprichwörter zusammengetragen. Um die Geschichten hörbar zu machen, müssen Besucher den QR-Code auf den Schildern mit ihrem Smartphone scannen.

1996 war mit der Pflanzaktion in Roldisleben begonnen worden. Auf einem Stück Privat-Gartenland, dass für die Landwirtschaft nicht genutzt werden konnte, wurden die ersten Bäume gepflanzt. Horst Bismark kann sich noch an den ersten Baum, eine Traubenkirsche erinnern. Später kam ein Stück Gemeindeland, dass zuvor viele Jahre brach lag, hinzu. Gekauft wurden die Bäume aus Überschüssen, die bei den Weihnachtsmärkten in Roldisleben zusammengekommen waren. Mittlerweile sind es 120 Bäume. Froh ist Bismark, dass so gut wie alle Bäume die letzten beiden trockenen Sommer gut überstanden haben. „Nur der Riesenmammutbaum, der 2018 in die Erde kam, ist nicht richtig angewachsen. Ihn werden wir im Frühjahr austauschen“, kündigt er an.