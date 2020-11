Sedimentberäumung erst nach Brückenneubau

Eine geplante und angekündigte Gewässerunterhaltungsmaßnahme im Ortsteil Frohndorf/Orlishausen der Stadt Sömmerda wird zum Teil ausgesetzt. Das teilte jetzt der Gewässerunterhaltungsverband „Untere Unstrut/Helderbach“ mit. Betroffen ist demnach die vom GUV beauftragte Maßnahme zur Gewässerunterhaltung im Bereich Mühlgraben/Scherkonde. Die geplanten Tätigkeiten wie Grasmahd, Entkrautung und Böschungspflege werden planmäßig umgesetzt, heißt es in der Information. Allerdings müssten die Beräumung der Sedimente und der Einbau der Kokosfaschinen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Ursache der Verschiebung des ursprünglich geplanten Ablaufs liege in den nur teilweise vorhandenen Bauunterlagen der Wohlsbrücke, welche dem GUV im Rahmen der Erstellung der wasserwirtschaftlichen Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt wurden. Die Stadt Sömmerda habe deswegen Probeschachtungen veranlasst. Diese hätten das Ergebnis geliefert, dass bei Eingriffen in die Statik im unteren Segment die Wohlsbrücke in ihrer Tragfähigkeit stark eingeschränkt wäre. Dies macht eine Beräumung der Sedimente und den Einbau der Kokosfaschinen nicht möglich. Der Aufstau würde schnell wieder zum Aufbau der Sedimente führen.

Insofern sei geplant, die Maßnahme nach der Fertigstellung des Neubaus der Wohlsbrücke im Zusammenhang mit dem Dorferneuerungsprogramm fertigzustellen. Die Anwohner würden zum gegebenen Zeitpunkt zur Umsetzung informiert, versichert der Gewässerunterhaltungsverband.

Der Gewässerunterhaltungsverband Untere Unstrut/Helderbach (GUV) hat seinen Sitz bei der Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser mbH in Sömmerda. Sein Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über 94.075 Hektar in den Landkreisen Kyffhäuser, Sömmerda und Weimarer Land sowie die Stadt Weimar. Seine Aufgaben sind die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung sowie von Deichen und dazugehörigen Anlagen, die Erarbeitung eines Gewässerunterhaltungsplanes und der Gewässerausbau. Vorsitzender ist Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke).