"Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist"

Mit diesem Wort der Jahreslosung fasst Jesus von Nazareth alles zusammen, was er zur Überwindung der Gegensätze unter uns Menschen sagen möchte. Vor Gott stehen wir Menschen da wie jemand, der seinen Dispokredit maßlos überzogen hat und nicht zurückzahlen kann. Und so stehen wir Menschen alle vor Gott. Wir können unsere Schulden nicht zurückzahlen – und uns werden die Schulden von Gott erlassen. Was Gott nun von uns verlangt ist, dass wir, denen die Schulden erlassen worden sind, ebenfalls aufhören, unsere Schulden bei anderen Menschen einzutreiben.

In Dostojewskis Roman „Die Brüder Karamasoff erzählt Gruschenka dem habgierigen Rakitin einmal eine Fabel, die er als Kind gehört hat. „Siehst du, das ist so: Es war einmal eine Frau, die war über die Maßen böse, und sie starb. Und sie hinterließ kein Andenken an irgendeine Tugend. Es fassten sie die Teufel und stießen sie in den Feuersee. Aber ihr Schutzengel steht dabei, ja, und er denkt: An was für eine Tugend von ihr soll ich mich entsinnen, um sie Gott zu sagen? Er dachte nach und spricht zu Gott: Sie hat einst aus ihrem Gemüsebeete eine Zwiebel herausgerissen und sie einer Bettlerin geschenkt. Und es antwortete Gott dem Engel: Nimm du diese selbige Zwiebel und strecke sie in den Feuersee hin, möge sie sie erfassen und sich an sie halten, und wenn du sie aus dem See herausziehen wirst, so möge sie denn auch in das Paradies eingehen. Wird aber die Zwiebel abreißen, so muss die Frau auch da bleiben, wo sie jetzt ist. Es lief der Engel zu der Frau hin und streckte ihr die Zwiebel hin. Da, spricht er, Frau, fass an und halte dich. Er begann sie vorsichtig herauszuziehen, und er hatte sie schon fast völlig herausgezogen, ja, als aber die übrigen Sünder sahen, dass man die Frau herauszieht, da begannen sie alle an ihr festzuhalten, damit man sie zur gleichen Zeit mit ihr herausziehe. Die Frau aber war über die Maßen böse und begann mit den Füßen zu stoßen und schrie: 'Mich zieht man hinaus, nicht aber euch, das ist meine Zwiebel, nicht die eurige.' Kaum hatte sie das ausgesprochen, da zerriss auch schon die Zwiebel. Und es fiel die Frau in den See zurück und brennt in ihm bis auf den heutigen Tag. Der Engel aber brach in Weinen aus und ging davon."

In einem Punkt muss man diese russische Fabel vor einem Missverständnis bewahren. Sie lehrt nicht die ewige Höllenstrafe für die „Bösen" – es ist eine Fabel und ein Märchen. Was die Fabel positiv sagen will, ist, dass eine einzige Tat selbstloser Barmherzigkeit aus dem Feuersee erlösen kann, in Unbarmherzigkeit aber zu leben und daran festzuhalten, zu leben in Lieblosigkeit, das macht aus der ganzen Welt einen höllischen Feuersee.

Albert Schweizer meinte einmal: „Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will.

Darum: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Auch mit uns selber dürfen wir diese Barmherzigkeit üben. Wir können oft nicht so, wie wir wollen und tun dann genau das, was wir selber nicht wollen. Deshalb gilt auch im Blick auf uns selber ein biblisches Wort: „Wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge (1. Joh 3,20)."