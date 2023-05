Sekundenschlaf am Steuer endet in Sömmerda an Lichtmast

Sömmerda. Der Autofahrer war auf dem Heimweg von der Nachtschicht, als der Unfall passierte. Ein Radfahrer hatte zudem großes Glück.

Zu einem Verkehrsunfall kam es Montagmorgen in Sömmerda. Ein 41-jähriger Autofahrer war auf der Kölledaer Straße in Richtung Frohndorfer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Lichtmast kollidierte. Der Mast knickte daraufhin um und verfehlte nur knapp einen Radfahrer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Ermittlungen war der 41-Jährige auf dem Heimweg von seiner Nachtschicht für Sekunden am Steuer eingeschlafen. Am Auto und Lichtmast entstand ein Schaden von insgesamt über 16.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

