Selbstgefertigte Überraschung zum Muttertag

Justin aus Orlishausen hat es in seinem Kalender dick angestrichen: Am Sonntag ist Muttertag. Dann soll es für die Mama ein Präsent geben. Im Sömmerdaer Schüler-Freizeit-Zentrum hat er gemeinsam mit Mitarbeiter Sebastian Nicolai an einer Blumenvase der etwas anderen Art gewerkelt. Im Holzklub entstand am Donnerstag ein farbiges Deko-Objekt aus verschiedenen Hölzern. Hier sind ab 15 Uhr handwerklich interessierte Kinder wie Justin gern gesehen. In das Reagenzglas kommt am Sonntag noch eine Blume.