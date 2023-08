Senioren in Sömmerda fragen nach Bänken und Toiletten

Sömmerda. Der kommunale Seniorenbeirat diskutiert eine breite Themenvielfalt.

Über eine breite Themenvielfalt beim jüngsten Treffen des kommunalen Seniorenbeirates Sömmerda informiert Beiratsmitglied Peter Klose. Es seien weit mehr als nur seniorengerechte Themen besprochen worden. Unter anderem habe es Anfragen nach öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet Neue Zeit oder in unmittelbarer Nähe zum Kinderspielplatz im Stadtpark sowie Hinweise auf fehlende oder ungepflegte Bänke in der Stadt und in Ortsteilen gegeben.

Brunnen zur Trinkwasserversorgung, Schattenplätze oder illegale Müllablagerung (sogar Wellasbestplatten von Dächern), wie im Garagenkomplex Käthe-Kollwitz-Straße, wurden ebenso angesprochen wie die „Fremdnutzung“ der ungenutzten, zugewachsenen Garagen in dem Bereich, die geradezu eine Neuordnung erfordern, so Klose.

Freude über Bauspielplatz und neue Gastronomie

„Themen, die dem anwesenden Bürgermeister Ralf Hauboldt nicht fremd sind und sicher auf dessen Agenda stehen?“, hofft das Mitglied des Seniorenbeirates. Zur Kenntnis genommen worden sei auch die Anlage eines Schlammspielplatzes durch den ASB in der Neuen Zeit, wobei sich die Frage der Lage stelle hinsichtlich Fürsorge und Aufsicht. Erfreulich sei die Neueröffnung einer gastronomischen Einrichtung im Zentrum der Stadt, da es insbesondere an den Wochenenden an Einrichtungen dieser Art hapere.

Die Sitzung habe wieder gezeigt, dass die Mitglieder des Seniorenbeirates und regelmäßig Teilnehmende, wie die Seniorenbeauftragte des Kreises Eva-Maria Rottleb und Vertreter von ASB, DRK, Awo, Ortsteilbürgermeister, Thepra-Quartiersmanager, Agathe-Beraterinnen und Lebenshilfe-Werk, keinesfalls zum alten Eisen gehören, so Klose.