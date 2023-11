Seniorin enttarnt Betrugsmasche - Dieb klaut Beamer: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda. Am Dienstag hatte die Polizei in Sömmerda alle Hände voll zu tun. Neben einem Dieb, dem wohl ein Beamer fehlte, gab es auch einen Unfall und einen Betrugsversuch.

Betrüger scheitern bei Betrugsversuch

Betrüger scheiterten Dienstagabend an einer 75-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Seniorin einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten. Dieser stellte ihr einen Gewinn von 28.000 Euro in Aussicht. Dafür sollte sie die Codes von Gutscheinkarten im Wert von 1000 Euro übermitteln. Die 75-Jährige kaufte die Karten, realisierte aber im letzten Moment, dass dies eine Betrugsmasche war. Sie übersandte die Codes nicht und erstattete Anzeige.

Einbrecher stiehlt Projektor

Ein Einbrecher hatte es in der Nacht zu Dienstag auf einen Beamer abgesehen. Der Unbekannte war zunächst in das Büro einer Versicherungsgesellschaft in Sömmerda eingedrungen, bevor er sich an dem technischen Gerät zu schaffen machte. Er montierte den Projektor von der Decke ab und steckte seine Beute im Wert von 1500 Euro ein, teilt die Polizei dazu mit. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Reh stirbt nach Kollision mit Auto

Der Herbst ist nicht nur Hauptjagdsaison, sondern auch die Zeit des Nebels, der nassen Fahrbahnen und der frühen Dämmerung – und damit der gehäuften Wildunfälle. Zwischen Weißensee und Sömmerda ereignete sich am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall mit einem Reh. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer war auf der Landstraße unterwegs, als das Tier plötzlich die Fahrbahn kreuzte, informiert die Polizei dazu. Den Zusammenstoß mit dem Pkw überlebte das Tier nicht.