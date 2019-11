Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Servicetag der Verwaltung

Wer berufstätig ist, kann mitunter die Öffnungszeiten der Behörden und Ämter nicht nutzen, da er oder sie zu diesen Zeiten selbst arbeitet. Deshalb wurden sogenannte Servicetage eingerichtet: So bietet die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Aue in Großrudestedt am Samstag, 23. November ihren nächsten Servicetag an. Das Einwohner-meldeamt ist in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geöffnet.