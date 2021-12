Sicherheit zertifiziert in Sömmerda

Sömmerda. Gemeinnütziges IT-Unternehmen mit Sömmerdaer Standort freut sich über Anerkennung.

Mit der weltweit anerkannten Norm ISO 27001 hat der Technische Überwachungsverein (Tüv) Süd jetzt auch die Informationssicherheit des Unternehmens AfB social & green IT bestätigt – ein wichtiger Schritt für das Inklusions-Unternehmen, das sich auf das Refurbishing von gebrauchter Firmen-Hardware spezialisiert hat und einen Standort auch in Sömmerda hat. Zur Aufbereitung gehörten auch die datenschutzkonforme Abholung und sichere Vernichtung der Daten, die einer Wiedervermarktung des Geräts vorausgehen, so Sina Grimm von der Unternehmenskommunikation. Das Zertifikat bestätige nun die Einhaltung der Informationssicherheit bei der gesamten Dienstleistung. AfB ist eine gemeinnützige GmbH mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und der Slowakei.