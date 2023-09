Siebenstündige Fahrradexkursion führt nach Gebesee

Bei der Tour von Erfurt nach Gebesee soll über den gegenwärtigen Zustand der Unstrut und der Gera beraten werden.

Im Rahmen einer siebenstündigen Fahrradexkursion am Samstag, den 23. September nimmt der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) e.V. die Gera ab Erfurt bis zur Einmündung in die Unstrut und dabei ihre Aue zwischen den Städten Erfurt und Gebesee in Augenschein. Während der Exkursion soll über den gegenwärtigen Zustand von Gera und Unstrut, sowie über deren Schutzbedürftigkeit und Möglichkeiten zum Schutz und zur Entwicklung der Flusssysteme beraten werden.

Treffpunkt für die Fahrradexkursion ist um 10 Uhr am Bahnhof in Erfurt, beim Ein- und Ausgang Schillerstraße. Die Tour soll am Bahnhof Gebesee/Ringleben enden. Wie die Veranstalter mitteilen, findet die Fahrradexkursion grundsätzlich bei jedem Wetter statt. Deshalb seien wetterfeste Kleidung und entsprechend angemessenes Schuhwerk angebracht. Zudem empfehle es sich Verpflegung also Essen und Trinken mitzubringen. Die Teilnehmer können die Fahrradexkursion zu jeder Zeit und an jedem Ort verlassen.

Regionalgruppe soll aufgebaut werden

Der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale) beabsichtigt zum Schutz, zum Erhalt und zur Entwicklung der vielfältigen und bedeutenden Auenlandschaft Erfurts und des Umlands seine Kenntnisse und Erfahrungen einzubringen. Der Verein strebt die Bildung einer Regionalgruppe Erfurt und Umland an, um auch Interessenten einen Raum zu geben, sich mit der örtlichen Auenlandschaft auseinanderzusetzen.

Wer sich ebenfalls für den Schutz, Erhalt und Entwicklung der artenreichen Auenlandschaft einsetzen und mehr zur anstehenden Exkursion erfahren möchte, kann sich gerne bei den Veranstaltern melden.

