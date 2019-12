Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Siegfried Bätz: Schule ist mehr als Mathe und Deutsch

Für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement zeichnete Landrat Harald Henning (CDU) 24 Frauen und Männer aus dem Landkreis Sömmerda mit der Thüringer Ehrenamtscard aus. Die Thüringer Allgemeine stellt die Preisträger vor. Heute: Siegfried Bätz (Berufsbildungsverein).

Dass Schule noch viel mehr ist als Mathe, Deutsch und Englisch zeigt das ehrenamtliche Engagement von Siegfried Bätz. Als Vorsitzender des Berufsbildungsförderungsvereins der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sömmerda unterstützt er die Schule bei jeglichen außerschulischen Veranstaltungen und Projekten. Beispielhaft steht hierfür ein gemeinsames Sportfest der Berufsschüler und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Er will, dass was geht an der Schule. Und dafür tut er viel. In regelmäßigen Abständen informiert er alle Mitglieder über geplante Aktivitäten, kümmert sich um finanzielle Zuschüsse und hat immer ein offenes Ohr für Anregungen und Vorschläge zur Unterstützung der jugendlichen Schüler. Bei ihnen hat er eh einen Stein im Brett. Denn Siegfried Bätz hört hin, was die jungen Menschen bewegt, sorgt sich um Nachhilfe, wenn sie nötig ist, und hilft bei der Zukunftsplanung. Sein soziales Engagement schätzen auch die Kolleginnen und Kollegen sowie das Personal an der SBBS Sömmerda sehr.