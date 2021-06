Silbernes Caritaskreuz für Frank Hübner

Sömmerda. In Sömmerda gründete er die erste Thüringer Kreuzbund-Selbsthilfegruppe.

Bereits vor Gründung des Kreuzbund Diözesan-Verbandes Erfurt war Frank Hübner Mitglied des Vereins in Würzburg und gründete 1996 unter diesem Dach die erste Thüringer Kreuzbund Selbsthilfegruppe in Sömmerda. Seit 25 Jahren steht er als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender für den Kreuzbund. Das Jubiläum ist Anlass für den Caritasverband Frank Hübner mit dem „Silbernen Caritaskreuz“, einer der höchsten Auszeichnungen der Caritas in Deutschland, zu würdigen.

Dank für den langjährigen Einsatz

„Aufgrund seines Engagements in der Suchtselbsthilfe hat er sich große Akzeptanz und Anerkennung unter den Selbsthilfe Aktiven erworben. Er war und ist das Gesicht für den Kreuzbund in der Thüringer Suchtselbsthilfe und für das thüringenweite Lotsennetzwerk. Der Vorsitzende findet eine unvergleichbare Nähe zu den hilfesuchenden Menschen, zu Mitgliedern von Selbsthilfegruppen aber auch zu hauptamtlichen Mitarbeitenden der Suchthilfe. Frank Hübner ist für viele Aktive in der Suchtselbsthilfe ein Vorbild. Er ist authentisch, empathisch und kollegial“, sagt Caritasreferentin Katharina Fröhlich.

Die eigene Erfahrung mit der Suchterkrankung sei handlungsleitend für ihn. Mit seinem ehrenamtlichen Engagement und dem Einsatz für Betroffene werde er dem Auftrag der Caritas „Not sehen und handeln“ gerecht. Mit dieser Auszeichnung sage der Caritasverband Frank Hübner Dank für den langjährigen Einsatz, suchterkrankten Menschen in allen Bereichen eine Stimme zu geben. Es sei ihm gelungen, ein gutes Netzwerk zwischen den Selbsthilfeverbänden und Selbsthilfegruppen einerseits, aber auch zwischen der Selbsthilfe und den ambulanten und stationären Suchthilfediensten und -einrichtungen andererseits aufzubauen und alle miteinander zu verbinden. Frank Hübner vereint in seiner Person einen aufmerksamen Blick für den Einzelnen auch durch seine langjährige eigene Leitung einer Selbsthilfegruppe vor Ort, sowie ein außerordentliches Engagement auf Landes- und Bundesebene.