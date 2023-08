Simson-Fahrer liefert sich in Elxleben Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Elxleben liefert sich ein Simson-Fahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Dabei hatte er eigentlich gar keinen Grund für eine Flucht. Seinen Führerschein ist er wieder los.

Bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag lieferte sich ein Simson-Fahrer in Elxleben im Landkkreis Sömmerda eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Wie die Polizei am Montag informierte, sollte der Fahrer zunächst kontrolliert werden. Als die Beamten den jungen Fahrer stoppen wollten, habe der jedoch Gas gegeben. Mit Blaulicht nahmen die Polizisten die Verfolgung auf.

Die Verfolgung ging durch ganz Elxleben. Als der Fahrer ein angrenzendes Feld erreichte, blieb ihm nur noch die Möglichkeit auf diesem seine Runden zu drehen. Nach mehreren Runden und ca. 4 km Verfolgung, fuhr sich der Fahrer im weichen Untergrund fest. Jetzt konnten die Beamten auch die Kontrolle durchführen.

Laut Polizei hatte der Fahrer alle nötigen Papiere dabei und auch an seinem Moped habe es nichts zu beanstanden gegeben. Der Fahranfänger konnte den Beamten selbst keinen Grund für die rasante Flucht nennen. Ihm erwarte nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Seinen gerade frisch erworbenen Führerschein ist der junge Mann erstmal wieder los.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.