Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sinnlose Aktion fordert Kräfte der Sömmerdaer Feuerwehr

Zu insgesamt vier Einsätzen rückte die Sömmerdaer Feuerwehr am vergangenen Wochenende aus. Einer davon, so sagt Feuerwehrmann Daniel Voigt, war eine völlig sinnlose Aktion. In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten bisher Unbekannte das Innere eines Kleidercontainers in der Sömmerdaer Rheinmetallstraße an. „Aus Langeweile“, sagt Voigt. „Anders kann ich mir das nicht erklären.“

Abgesehen davon, dass eine solch mutwillige Zerstörungsaktion gründlich schiefgehen könne, zehre ein entsprechender Einsatz auch an den Kräften der Feuerwehrleute, betont die stellvertretende Wehrleiterin Susanne Mund. Denn so ein brennender Container mache viel Arbeit. Weil er natürlich immer gegen Diebstahl gesichert sei, mussten die Einsatzkräfte ihn zunächst aufflexen, um an den brennenden Inhalt zu gelangen.

„Und das Ding war randvoll“, berichtet Daniel Voigt. Drei bis vier Stunden hatte der Container mit Sicherheit schon gebrannt, bevor die Feuerwehr alarmiert wurde.

Was die Einsatzkräfte an solchen Aktionen, mit denen sie zwangsläufig immer wieder zu tun haben, besonders ärgere: Niemand mache sich Gedanken darüber, wofür die aussortierten Klamotten gebraucht werden. Der gute Zweck werde mit Füßen getreten.

Bei einem zweiten Einsatz am Sonntag ging die Feuerwehr zunächst auch von mutwilliger Zerstörung aus. Aus einem Hydraulikschlauch eines Radladers trat Öl aus und verseuchte damit den Boden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es ein Defekt war, von dem das Unternehmen, dem der Radlader gehört, offensichtlich wusste, wie Voigt sagt. Drei Stunden brachten die Feuerwehrleute damit zu, die Erde unter dem kaputten Schlauch abzutragen, bevor Mitarbeiter des Unternehmens mit einem Bagger den Rest übernahmen.

Neben dem dritten Einsatz, einer Tragehilfe für den Rettungsdienst, bescherte der vierte Grund für das Ausrücken der Feuerwehr den Einsatzkräften ein Schmunzeln. Ein besorgter Spaziergänger entdeckte im Sömmerdaer Martinipark einen Baum, der scheinbar umzustürzen drohte, weil beinahe die Hälfte des Baumstammes fehlte. Der Übeltäter: Ein Biber, der sich an der Baumrinde satt fraß.

Die Feuerwehrleute prüften, ob der Baum noch Standfähigkeit besaß und sahen daraufhin keine Notwendigkeit, ihn zu fällen.