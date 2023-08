Skrupellose Diebe schlagen auf Friedhof in Buttstädt zu

Buttstädt. Diebe haben auf einem Friedhof in Buttstädt ihr Unwesen getrieben. Darauf hatten sie es abgesehen.

Skrupellose Diebe haben auf einem Friedhof in Buttstädt (Landkreis Sömmerda) zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Unbekannten in der Zeit zwischen Mittwoch und Montag über die Friedhofsmauer gestiegen und hatten sich an einer Spendendose des Fördervereins zu schaffen gemacht.

Die Langfinger gelangten so an Spendengelder in Höhe von etwa 35 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0219006 entgegen genommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.