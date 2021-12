Sömmerda: Ärztehaus und Amtsgericht beschmiert, an Klinikgebäude und Schwimmhalle randaliert

Die Polizei meldet gleich mehrere Vorfälle von Vandalismus aus Sömmerda.

Dienstagmorgen wurden in Sömmerda zwei Graffiti-Schmierereien und zwei Sachbeschädigungen festgestellt. In der Franz-Mehring-Straße sprühten unbekannte Täter an die Fassade eines Ärztehauses einige Schriftzüge in schwarzer Farbe. Der Schaden wird auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Auch in der Weißenseer Straße trieben unbekannte Täter ihr Unwesen. Hier wurde die Fassade des Amtsgerichts mit orangefarbener Sprühfarbe beschmiert. Der Schaden wird hier auf 100 Euro beziffert.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Weißenseer Straße kam es zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Schwimmhalle. Hier beschädigten unbekannte Täter einen Flügel der doppelt verglasten Notausgangstür. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Am Klinikum in der Bahnhofstraße beschädigten zudem Unbekannte ein Fensterglas des Verwaltungsgebäudes und verursachten 100 Euro Sachschaden.

Inwieweit zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ermittelt die Polizei. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag in Sömmerda in den Straßen verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0291860 bei der Polizei Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden.

Den richtigen Riecher

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagabend in Sömmerda einen 19-Jährigen. Bereits beim Ansprechen wurden die Beamten auf seinen Rucksack aufmerksam, aus dem verräterischer Marihuana-Geruch drang. Die Polizisten stellten schließlich eine größere Menge Cannabis und Bargeld bei dem Mann fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden weitere Drogen gefunden. Das Geld und die Drogen wurden beschlagnahmt. Den 19-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen