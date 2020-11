Sömmerda bewirbt sich um hochkarätiges Klassik-Event

Für Freunde klassischer Musik in Sömmerda sind am Freitag zwei Neuigkeiten bekannt worden – eine bedauerliche und eine zumindest Hoffnung machende. Zum Ersten gab die Stadtverwaltung bekannt, dass das am 10. Januar 2021 im Volkshaus geplante Neujahrskonzert nicht stattfinde. Um es kurz zu machen: wegen Corona. Zum Zweiten aber informierte die Stadtverwaltung, dass sie den Fans klassischer Musik „auf jeden Fall ein Konzert-Highlight bieten“ wolle, möglicherweise als Freiluft-Veranstaltung im Sommer.

Bei der Idee, das Ersatzkonzert in die wärmeren Monate zu verlegen, spielt laut Auskunft aus dem Rathaus eine Ankündigung des Mitteldeutschen Rundfunks eine Rolle. Der MDR hatte vor wenigen Tagen kundgetan, dass er im kommenden Jahr eine Stadt oder Kommune mit dem Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers beschenken wolle. „Sömmerda wird auf jeden Fall diese Gelegenheit nutzen und sich als Austragungsort für das Auftaktkonzert bewerben“, informierte Stadtsprecherin Anett Hädrich am Freitag. Der MDR plane das Konzert am 19. Juni. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Orte in Mitteldeutschland ihre Bewerbung einreichen werden.

Das Neujahrskonzert sollte das Orchester des Musikgymnasiums von Schloss Belvedere in Weimar bestreiten. Nach Rücksprache mit Joan Pagès Valls, dem Orchesterleiter und zugleich künstlerischen Leiter des Hochbegabtenzentrums der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, solle nun ein geeigneter anderer Termin gefunden werden. Das Orchester des Musikgymnasiums würde auch 2022 für ein Neujahrskonzert in Sömmerda zur Verfügung stehen, hieß es.