Sömmerda: Büroanteil gleich null – das war einmal

Seit dem Januar ist Sven Lohmann Sportjugendkoordinator beim Kreissportbund Sömmerda.

Man hätte sich ruhigere Zeiten vorstellen können, um sich in das neue Arbeitsfeld einzuarbeiten. Direkt in diese Phase hinein kamen die schwere Krankheit von Vereinsberater Hubert Steinmetz, Corona, der erste Lockdown für den Sport, dann eine Zeit hektischer Aktivität – und jetzt schon wieder das Aus für den organisierten Vereinssport.

Der Teil-Lockdown ist für das, worum sich Lohmann kümmert, ein absoluter. Die Hallen sind zu. Wettkämpfe gibt es keine. Die Stimmung unter den Vereinsvertretern ist am Boden. Lohmann registriert viel Frustration. Jetzt noch mehr als im Frühjahr.

Es sei nicht nur, dass viele Ehrenamtler mit Herzblut sich nun nicht mehr dem widmen dürften, woraus sie oft einen Sinn in ihrem Leben schöpfen. Es gehe auch darum, dass für so manchen das Lebenswerk, auch ganz materiell, auf die Kippe gerate.

„Schauen Sie doch zum Beispiel mal Mario Göckler und seinen Elxlebener Kampfsportverein Marico San an. Die sind sportlich und gesellschaftlich so erfolgreich, haben Unsummen in ihre angemietete Trainings- und Wettkampfstätte gesteckt – und dürfen jetzt nicht rein. Die Fixkosten aber haben sie weiter“, sagt Lohmann.

Kinder und Jugendliche wollenbei der Stange gehalten werden

Er ist nicht nur Sport-Theoretiker und -verwalter, sondern auch Praktiker. Der 49-Jährige ist auch schon 10 Jahre Übungsleiter, betreut – im Normalfall – junge Leichtathleten beim SV Sömmerda. Er ist Trainer mit C-Lizenz.

Schon vor den bundesweiten Einschränkungen war es nicht einfach, als nach der ersten und zweiten Allgemeinverfügung des Landkreises zum Infektionsschutz das Training mit dem Nachwuchs unterm Hallendach wenigstens noch in Kleingruppen erlaubt war. Obergrenze 10. Neun Kinder, ein Trainer. „Wie willst du da dem einen sagen: Du darfst, und dem anderen erklären: Du bleibst daheim?!“

Gerade habe zum Beispiel sein SVS es geschafft, eine auch zahlenmäßig starke Nachwuchsabteilung aufzubauen. Statt 10 oder 15 Kinder seien das nun 40. Talente, die bei der Stange gehalten werden wollen. Es sei schwierig, sie allein im Übungsmodus zu motivieren. „Das ist Arbeiten ohne Ziel. Sie wollen ihre Kräfte messen, sich mit anderen vergleichen“, weiß er – und fürchtet, dass einige abspringen. Er macht sich Mut: „Die Leute brauchen Sport und Kultur. Sobald es wieder geht, kommen sie auch wieder. Das war immer so.“

Jetzt geht aber erst einmal zumindest im November gar nichts mehr. Lohmann ist also zurück im Büro in der Fichtestraße am verwaisten Kurt-Neubert-Sportpark. „Das habe ich nach dem ersten Lockdown kaum gesehen, Büroanteil gleich null“, erinnert er sich.

Ideen für die Vereinsarbeit,neue Projekte anstoßen

Er hatte eigens in einem Wochenendkurs die Berechtigung erworben, Sportabzeichenprüfungen abnehmen zu dürfen, um Vereine und Schulen dabei zu helfen. Er unterstützt die „Jugend trainiert für Olympia“-Angebote im Kreis und Motorik-Tests an den Grundschulen sowie die Bemühungen um Erhalt oder Verteidigung des Qualitätssiegels „Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte“. Dafür war er viel unterwegs.

Jetzt also wieder Büroarbeit. Die kennt er durchaus. Er ist gelernter Diplom-Verwaltungswirt, hat aber 30 Jahre in der Vermessung gearbeitet. Jetzt vermisst er als Sportjugendkoordinator den Sportkreis. Das ist, überall sonst in Thüringen seit Jahrzehnten Normalität, für Sömmerda aber im Hauptamt Neuland. „Jugendamt und Landrat haben sich dafür stark gemacht", sagt Lohmann.

Er will, dass die Vereine davon etwas haben. Die Qualität der Betreuung will er verbessern. Schulungen und Lehrgänge intensivieren und Fördermöglichkeiten aufzeigen, etwas aufbauen.

Die Lücke zu den anderen Sportkreisen will er schließen und neue Projekte anstoßen. Eines ist darauf ausgerichtet, Spaß am Sport mit dem Erwerb handwerklicher Fertigkeiten zu verbinden. Erhard Werther hatte die Idee: Er will 12- bis 18-Jährige für Billard interessieren – und die Tische mit ihnen selbst bauen. Im Januar soll es losgehen.