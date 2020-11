Sömmerda: Der närrische Rathaussturm bleibt aus

Yvonne Bursch ist tieftraurig. Die für sie schönste Jahreszeit, die fünfte, den Fasching, wird es in diesem Jahr nicht geben. Am 11.11. um 11.11 Uhr würden Mitglieder des Schloßvippacher Carnevalsvereins traditionell das Rathaus stürmen und damit die Faschingssaison eröffnen. In diesem Jahr aber geht das aus Corona-Gründen nicht. „Wir kriegen es nicht hin“, sagt Yvonne Bursch, Vorsitzende des Schloßvippacher Carnevalsvereins: „Ohne Schunkeln, Singen, Spaß und Lustigsein hat das mit Karneval nichts zu tun.“

Yvonne Bursch nimmt sich an diesem besonderen Tag jedes Jahr frei. Auch diesmal hat sie Urlaub. Allerdings wird alles anders ablaufen als gewöhnlich. „Der harte Kern unseres Vereins wird am Mittwoch ein Banner am Rathaus aufhängen und damit verkünden, dass der Sturm in diesem Jahr ausfällt“, erzählt sie. Damit soll die Trauer über die Absage ausgedrückt werden.

Das Thüringer Gesundheitsministerium hatte bereits am 15. Oktober eine Handlungsanweisung für den Infektionsschutz bei Karnevalsveranstaltungen herausgegeben, die gemeinsam mit dem Thüringer Landeskarnevalverband erarbeitet worden war. Schunkeln, Singen, Tanzen, Kontakt zwischen Gästen und Auftrittsgruppen, das alles ist unter anderem danach untersagt.

„Mit nur wenigen Gästen im Saal und 1,5 Metern Abstand, da brauchen wir nicht zu feiern, da kommt keine Stimmung auf“, meint Jürgen Rüdiger, Präsident des Weißenseer Karnevalsvereins. Das romanische Rathaus wird 2020 ebenfalls nicht gestürmt. Auch die Saisoneröffnung am 14. November fällt flach. „Als Karnevalist ist es nicht einfach, darauf zu verzichten“, so Jürgen Rüdiger. Aber für die Einhaltung der vielen Vorschriften und Bestimmungen wolle niemand die Verantwortung übernehmen.

Ganz absagen will der Faschingsverein Buttstädt die närrische Übernahme des Rathauses nicht. Matthias Aller vom FVB 1888: „Irgendwas machen wir. Vielleicht eine virtuelle Schlüsselübernahme via Skype.“

Obwohl Buttstädts Bürgermeister Hendrik Blose, wie er selbst sagt, kein „Narr mit Leib und Seele“ ist, wird auch ihm am Mittwoch etwas fehlen, wenn keine Karnevalisten vor der Tür stehen. In den Vorjahren verwandelte er das Rathaus in Buttstädt dem Faschingsmotto nach schon mal in ein Hotel oder eine Feenhöhle. Auch kontaktlos will er aber den Schlüssel zur Stadtkasse nicht kampflos rausrücken.

Fein raus – relativ – sind die Sömmerdaer Karnevalisten. Ihr Rathaussturm ist traditionell immer erst zur Weiberfastnacht. Sie haben also noch Bedenkzeit. Stadtsprecherin Anett Hädrich: „Unser Schlüssel liegt sicher im Tresor.“