Sömmerda: Durstiger Dieb bedroht bedroht Personal mit Messer

Sömmerda. Ein Mann wurde erwischt, als er Getränke stehlen wollte. Er konnte entkommen. Als die Polizei ihn in Frömmstedt fand, stellte sie gleich mehrere Strafanzeigen.

Mehrere Strafanzeigen hat sich am Donnerstag ein Mann im Landkreis Sömmerda eingehandelt. Laut Polizei stahl der 34-Jährige am Vormittag zunächst in einem Laden Getränke. Als er erwischt worden sei, habe er ein Messer gezückt und das Personal bedroht.

So sei ihm mit seiner Beute die Flucht gelungen. Die Polizei habe nach ihm gefahndet und ihn auf einem Fahrrad in Frömmstedt gefunden.

Als er gestellt wurde, habe der Mann eine kleine Menge Drogen bei sich gehabt. Schwerwiegender noch: Er sei stark alkoholisiert geradelt (2,6 Promille). Neben einer Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls kassierte der 34-Jährige laut Polizei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.