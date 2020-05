Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Kultur, Jugendarbeit und Tourismus, und Tourist-Info-Mitarbeiterin Marion Köhler am Ausgabefenster in der Weißenseer Straße. Foto: Stadtverwaltung Sömmerda

Sömmerda: Ein Fenster für die Kunden

Gegenwärtig ist die Tourist-Information Sömmerda wegen der Regelungen im Zuge der Corona-Krise noch für den Besucherverkehr geschlossen. Doch die Mitarbeiterinnen sind, so informiert die Stadtverwaltung Sömmerda, zu den gewohnten Zeiten erreichbar – weiterhin über Telefon 03634 / 350-350 oder 350-241, per E-Mail an tourist-info@stadtsoemmerda.de sowie seit Kurzem auch über ein in der Weißenseer Straße eingerichtetes sogenanntes Ausgabefenster.

An diesem Fenster kann sich jeder mit Broschüren oder Prospekten versorgen und über eventuelle Ticketrückgaben beraten lassen. Einfach den grünen Pfeilen an den Schaufenstern der Tourist-Information folgen, die Klingel im Fensterbrett drücken und die Mitarbeiterinnen stehen mit Rat und Tat zur Seite, teilt die Stadt weiter mit.

Das Team der Sömmerdaer Tourist-Information ist zu den folgenden Zeiten per Telefon oder am Ausgabefenster erreichbar: Montag 9-12.30 und 13.30-16 Uhr, Dienstag 9-12.30 und 13.30-18 Uhr, Mittwoch 9-12.30 Uhr, Donnerstag 9-12.30 und 13.30-18 Uhr sowie Freitag 9-12.30 und 13.30-16 Uhr.