Sömmerda: Einblick ins Berufsleben

Noch bis 11. März ist die Anmeldung für den Tag der Berufe möglich. Wer sich bis dahin anmeldet, kann in regionalen Unternehmen am 17. März direkt vor Ort und vom 15. bis 19. März per online-Veranstaltung Einblicke in heimische Firmen erhalten, so die Agentur für Arbeit. Das Angebot richtet sich an Schüler ab Klasse 7 sowie deren Eltern sowie an Abiturienten. Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen sind im Internet unter www.tagderberufe.de zu finden, die Anmeldung kann direkt auf der Internetseite erfolgen.