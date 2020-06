Sömmerda. Nachhaltigkeitszentrum Thüringen drehte im Vorfeld seines digitalen Zukunftsforums am 9. Juli in Sömmerda

Sömmerda erleben bei einem virtuellen Stadtrundgang

Sömmerda digital erleben. Das können die Teilnehmer des Zukunftsforums, welches das Nachhaltigkeitszentrum Thüringen in Kooperation mit der Stadt Sömmerda für den 9. Juli organisiert.

Ursprünglich im Bürgerzentrum in Sömmerda vorgesehen, musste aufgrund der Corona-Krise umdisponiert werden. Die Teilnehmer – Kommunen und Unternehmen – sowie Organisatoren treffen sich nun am 9. Juli im Netz zum 1. Digitalen Zukunftsforum. Und der im Programm geplante Stadtrundgang durch Sömmerda findet virtuell statt. Dafür war in der vergangenen Woche ein Drehteam für Aufnahmen an verschiedenen Orten in der Stadt unterwegs, informiert die Stadtverwaltung.

Mit dem 1. Beigeordneten Christian Karl, Lena Kob vom Stadtmarketing sowie Julia Ansorg, Projektmanagerin des Zweckverbandes Allianz „Thüringer Becken“, ging es um nachhaltige Projekte wie die Zusammenarbeit in besagter Allianz oder in der Netzwerkinitiative „Innenstädte erfolgreich machen“. Projekte, bei denen Sömmerda Gründungsmitglied bzw. schon länger aktiv dabei ist. Gedreht wurde außerdem im Weltladen Locodemu und bei der Bäckerei Bergmann und Sohn GmbH.

Christian Karl, 1. Beigeordneter, bei Dreharbeiten mit Kameramann und Uta Kolano am Stadtpark. Foto: Anett Hädrich Stadtverwaltung Sömmerda

„In Sömmerda gibt es viele gute Praxisbeispiele für Nachhaltigkeit bzw. auch regionale Wertschöpfung“, so Isabelle Pleißner, verantwortlich für Foren beim Nachhaltigkeitszentrum Thüringen. Regionale Wertschöpfung und wie Kommunen diese unterstützen können ist auch das große Thema des Zukunftsforums.

Innenstadtentwicklung, Fachkräfte, Digitalisierung etwa sind Punkte, um die es beim digitalen Zusammentreffen geht. Aufgriffen werden sie mit thematischen Vorträgen, Interviews, Workshops und Erfahrungsaustausch. Lena Kob wird bei einem der Workshops eine Moderatorenrolle übernehmen. Und natürlich werden die Teilnehmer auf eine digitale Exkursion durch Sömmerda in Form eines Videos eingeladen. Text und bewegte Bilder dafür haben Uta Kolano, Projektleiterin des Nachhaltigkeitszentrums, Isabelle Pleißner und Kameramann Wolfgang Gaube mit dem Christian Karl, Lena Kob und Julia Ansorg im Stadtpark am Spielplatz 2.0 und Bewegungsparcours, an der Unstrut und im Rosengarten des Dreyse-Hauses eingefangen.

Mehr Infos unter www.nhz-th.de