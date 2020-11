Sömmerda: Feierlich den Advent begrüßt

Mit einem Gottesdienst in der Petrikirche begrüßte die Evangelische Regionalgemeinde Sömmerda am Wochenende den 1. Advent und feierte damit zugleich den Beginn des neuen Kirchenjahres. Zudem wurde Inga Mergner als zweite Pfarrerin der Regionalgemeinde eingeführt. Ein symbolischer Akt, der coronabedingt kleiner gefeiert wurde als üblich – und doch ein wichtiges Ereignis im Leben der 43-Jährigen ist.

Im Frühjahr 2017 war Inga Mergner nach einem Theologiestudium in Berlin und einem Vikariat in Erfurt, ihrer Geburtsstadt, in den Entsendungsdienst für den Pfarrbereich Sömmerda geschickt worden und ins Pfarrhaus im Sömmerdaer Ortsteil Leubingen eingezogen.

Sie sei gut aufgenommen worden in einer wirklich aufgeschlossenen Gemeinde, erinnert sie sich. Dass die Gemeinde so offen sei für Ideen und solche vor allem auch selbst entwickelt, sei einer der Gründe dafür gewesen, dass sie sich nach der Entsendungszeit in diesem Jahr für die Pfarrstelle bewarb. Eine Beteiligungskirche, wo viele mitmachen, sei genau das, was sie möchte. „Ich fühle mich da mehr als Hebamme, ich versuche zu helfen etwas entstehen zu lassen, was die Menschen brauchen und wollen.“ So habe sich zum Beispiel ein Gebetskreis entwickelt. Seit Corona kann sich der Kreis allerdings nicht mehr treffen, bedauert sie.

Die Musik gehört zu ihren großen Leidenschaften

Dass sie im Pfarrbereich Sömmerda bleiben möchte, hat für Inga Mergner ziemlich schnell festgestanden, sagt sie. Die Zusammenarbeit mit den anderen Pfarrern funktioniere sehr gut. Es sei ein super Team im Sömmerdaer Pfarrhaus mit Pfarrerin Juliane Baumann und allen anderen. Und es gefällt ihr, dass die Ökumene in Sömmerda bisher „unübertroffen“ war.

Am Anfang sei es für sie und ihren Lebenspartner aber durchaus eine Herausforderung gewesen, auf dem Land zu leben. „Wir mochten das Stadtleben sehr“, bekennt Inga Mergner. Doch spätestens als ihre jüngste Tochter Philippa geboren wurde – die beiden Älteren Annalena und Selma sind jetzt 21 bzw. 18 – waren sie als Familie angekommen, sagt die Pfarrerin. Die jetzt zwei und ein Dreiviertel Jahr alte Philippa gehe in einen tollen Kindergarten.

Im Entsendungsdienst war Inga Mergner zur Hälfte für die Gemeinde tätig, zur Hälfte für die Region. Sie leistete Vertretungsdienste zum Beispiel in Heldrungen, Artern und Bilzingsleben. Anfang des Jahres ergab sich durch den Wechsel von Gemeindepädagogin Christiane Brandt in den Ruhestand die Möglichkeit, dass sie neben der halben Pfarrstelle auch diese halbe Stelle übernimmt. Für die 43-Jährige ein Glücksfall, denn die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sei ihre Leidenschaft.

Eine weitere große Leidenschaft von Inga Mergner ist die Musik, musikalische Angebote gestaltet sie sehr gern mit. Die Gitarrenfreunde liegen ihr zum Beispiel sehr am Herzen. Die Pfarrerin selbst spielt Cello, Gitarre, Flöte, Posaune und singt.

Vor dem Gottesdienst am Samstag mit ihrer Einführung als Pfarrerin war sie aufgeregt. Auch wenn es schöner hätte sein können in größerer Runde und mit einer Feier danach, so sei die Verbeamtung auf Lebenszeit im Pfarrdienst doch ein besonderer Moment. Nach ihrer Bewerbung hatte der Gemeindekirchenrat sie im Juni gewählt und gab ihr gute Wünsche mit auf den Weg.